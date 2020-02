Speakers‘ Corner by RaBe

RaBe fliegt an der 10. Aktionswoche gegen Rassismus der Stadt Bern gleich zweimal ins Zentrum und bringt die Berner*innen ins Gespräch. Einerseits gibts einen Spezialabend an den Humortagen. Dort gibt es nämlich Eddie Ramirez und Sven Ivanic zu sehen.

Vom 21. bis 27. März senden wir jedoch auch jeden Tag von 11 bis 14 Uhr live vom Bahnhofplatz in Bern. Schnapp dir was Essbares auf die Hand, komm vorbei und verbring mit einer illustren Promi-Gästeschar deine Mittagspause: u.a. setzen KTB-Schauspielerin Milva Stark, der Berner Poet und Salzburger Stier-Preisträger Christoph Simon oder die Musikern Pamela Méndez ein Zeichen gegen Rassismus.

An unserem Speakers’ Corner gibt es also Spoken Word, Musik und ein Rednerpult. Dort darfst auch DU einen Vortrag halten, ein Lied zum Besten geben oder die Vorbeigehenden zu einem Schwatz einladen.

Geeignet für Jugendliche, Erwachsene und v.a. Rassist*innen mit Redebedarf!

Das detaillerte Tagesprogramm ist noch in Bewegung und hier zu finden:

SA, 21.3. // 11-12 Uhr: Auftakt der Aktionswoche gegen Rassismus // 12-14 Uhr: Fokus Jugendliche // Special Guest: Mardoché Kabengele von INES

SO, 22.3. // 11-14 Uhr: Stimmen von Migrant*innen zu Rassismus // Hosted by vox mundi // Special Guests: Pamela Mendez und Stand Up Comedy gegen Rassismus von lucify.ch

MO, 23.3. // 11-11:30 Uhr: RaBe-Info // 11:30-14 Uhr: Fokus Kolonialismus // Hosted by Espaço Brasil // Special Guests: Theaterprojekt Formular:CH

DI, 24.3. // 11-11:30 Uhr: RaBe-Info // 11:30-14 Uhr: Fokus Aktionswoche gegen Rassismus // Special Guests: Rose Marie Doblies, Verein mitstimme.ch, Sibylle Heiniger

MI, 25.3. // 11-11:30 Uhr: RaBe-Info // 11:30-14 Uhr: Rassismus, wie weiter? – Alternativen und Zukunftsvisionen // Special Guests: ONO Bern und Christoph Simon

DO, 26.3. // 11-11:30 Uhr: RaBe-Info // 11:30-14 Uhr: 20 Jahre „gggfon – gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus“ // Hosted by The Vidiot // Special Guest: Giorgio Andreoli

FR, 27.3. // 11-11:30 Uhr: RaBe-Info // 11:30-14 Uhr: (Anti-)Rassismus im Rap und Reggae // Hosted by Freitag Morgen – La Mañana