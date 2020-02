Mittendrin im Zwischenraum

– ganze Sendung –

Die wichtigsten Informationen stehen häufig zwischen den Zeilen, die spannendsten Gespräche passieren zwischen zwei Sitzung und zwischen zwei RaBe Sendungen gibt’s die Kulturspritze Subkutan: Zwischenräume sind nicht zu unterschätzen!

Wir lassen bei Subkutan den Steinmarder zu Wort kommen, dem Experten zu Zwischenräumen in der Tierwelt schlechthin, erfahren, wie es im Weltall zwischen den Planeten klingt und schweben zwischen Leben und Tod und spreche über Nahtoderfahrungen.

Zwischen den Hauswänden

Der Steinmarder ist ein vifer, putziger Zeitgenosse. Seine natürlich angestammmtes Terrain ist felsiges Gelände, vorzugsweise Felsspalten, welche er in abgewandelter Form in der modernen Zivilisation wiederfindet und exzellent zu nutzen weiss: Als Meister im Klettern zwängt er sich spielend leicht durch enge Schlupflöcher in Hauswände, zwischen die Zündkabel unter der Motorhaube oder tummelt sich im Dachstuhl.Das macht ihn zum Experten für Zwischenräume. Evelyne Béguin tritt als Steinarder in den Dialog mit dem Zoologen und Wildtierexperten Samuel Furrer von Tierschutz Schweiz STS. Friedliche Methoden für ein angenehmes Zusammenleben mit dem Steinmarder findet ihr hier.

Zwischen den Planeten

Nina Hofmann hat mit dem Astronauten Ernst Messerschmid telefoniert und sich ins Weltall entführen lassen. Der Astronaut und Physiker schildert seine Eindrücke, welche er während seiner einwöchigen Reise mit dem Spaceshuttle Challenger vor 35 Jahren im Weltall gemacht hat. Begleitet werden seine Schilderungen von Klängen von Planeten unseres Sonnensystems, welche von Elektromagnetischen Schwingungen in Töne transferiert wurden. Herausfinden, welcher Ton zu welchem Planet gehört, kannst du hier.

Zwischen Leben und Tod

Zeitpunkt des Todes, den eigenen Körper von aussen sehen, Tunnel, Licht, Bekanntschaften mit Verstorbenen: Nahtoderfahrungen können unterschiedlich sein und kommen selten vor. Gemeinsame Merkmale gibt es allerdings. Stefan Nadile, Sozialwissenschaftler mit Schwerpunkt Religion doktoriert an der Universität Fribourg und Bern zu Nahtoderfahrungen. Valentina Scheiwiller hat ihn zum Gespräch getroffen. Mehr zu seiner Forschung findest du hier.