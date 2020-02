Museumsnacht mit RaBe und der Kornhausbibliothek

Am 20. März öffnet die Kornhausbibliothek im Rahmen der alljährlichen Museumsnacht zum 3. Mal ihre Türen. Von 18 bis 2 Uhr können so Nachtschwärmer*innen in die Welt der Bücher eintauchen! Das Licht ist aus und die Dunkelheit der Nacht verzaubert: Finde heraus, wie man trotz Sehschwäche gut lesen kann oder lausche gespannt der Braille-Lesung von Yvonn Scherrer zu. Geniesse den ertasteten Drink an der Spür-Bar, spitz die Ohren bei der Lesung im Dunkeln und entdecke auf einem abenteuerlichen Parcours die Bibliothek mit dem Langstock. Die ganz Kleinen können sich beim Kinderschminken in eine gruselige Nachtgestalt verwandeln lassen.

RaBe ist die ganze Nacht dabei und sendet live aus der Bibliothek! Komm vorbei oder schalt dein Lieblingsradio ein!

Vor Ort am Mic sind Lisa und Samuele von Botz3000.

20. März, 18-2 Uhr, Museumsnacht in der Kornhausbibliothek, Kornhausplatz 18