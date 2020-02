StattRadio März 2020

In dieser Ausgabe:

März!? Und wo war der Winter? Kommt er noch, oder ist Hopfen und Malz verloren? Mich stimmt diese Tatsache etwas traurig.

Für alle, denen es ähnlich geht, rate ich, sich ablenken zu lassen. Es gibt Einiges zu sehen, hören, lachen und sprechen: eins, vier, acht und los: genau so viele Tage wird es bei uns Live-Programm geben. Eines davon von RaBe selbst ins Leben gerufen vor fünf Jahren.

Ja, es gibt verschiedene Wege Dinge zu verarbeiten. Lasst euch mitreissen und springt auf, auf den RaBen. Er fliegt mit euch durch die Stürme des Lebens und zeigt euch die Vielfalt davon.

Na dann, obwohl es schwer fällt: der Frühling kommt. Willkommen!

Samira Kohler

Aktuell

Hahahahaaaaa!!!!

Wenn das nicht ein Grund zum Feiern ist: 2020 gibt’s den 5. Geburtstag, die hölzerne Hochzeit oder eben die 5. Ausgabe der Berner HUMORTAGE!!! Uns ist der Anlass so richtig ans Herz gewachsen, denn er stellt eine perfekte Ergänzung unseres Event-Angebots dar, das vorwiegend aus Konzerten besteht, welche die Musikvielfalt abfeiern.

Die HUMORTAGE können in der Umsetzung Comedy, Satire, Theater, Kabarett, Lesung oder Poetry Slam bedeuten. Der Mix macht es aus! Hauptsache, es sind kluge, gesellschaftskritische und in diesem Sinne auch politische Wortbeiträge auf hohem Niveau. Und mit unschlagbarem Eintrittspreis!

Wir freuen uns auf die Fangemeinde des Mini-Festivals und unsere Gäste:

Mi 25. März: der wortgewandte Eddie Ramirez erzählt von Alltagsrassismus und seinem Alltag als Rollstuhlfahrer und der Nominierte für den Swiss Comedy Award 2019 Sven Ivanić vermischt mit viel Selbstironie die Sorgen von Partygänger*innen, Jurist*innen und Migrant*innen in der Schweiz

(in Zusammenarbeit mit der Aktionswoche gegen Rassismus der Stadt Bern)

Do 26. März: Förderpreisträger des deutschen Kabarettpreises Till Reiners und Youtube-Star Moritz Neumeier im Doppelpack

Fr 27. März: Vermutlich die beliebteste Autorin der Berliner Lesebühnenszene Kirsten Fuchs

Sa 28. März: Capital Slam Deluxe mit der Crème de la Crème der Wort-Poet*innen

Tojo Theater der Reitschule Bern // Doors 20 Uhr // Show 20:30 Uhr

Eintritt: 15.-/20.-/25.- // Reservation



Und wie immer: Wenn ihr aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht ins Tojo kommen könnt, wird das Ganze auf eurem Kulturäther in die warme Stube übertragen!

Weitere Infos unter berner-humortage.ch

Magdalena Nadolska

Hörmal

Speakers‘ Corner by RaBe

RaBe fliegt an der Aktionswoche gegen Rassismus gleich zweimal ins Zentrum und bringt die Berner*innen ins Gespräch. Schnapp dir was Essbares auf die Hand, komm vorbei und verbring mit einer illustren Promi-Gästeschar deine Mittagspause auf dem Bahnhofplatz: u.a. setzen Schauspielerin Milva Stark, der Berner Poet und Salzburger Stier-Preisträger Christoph Simon oder die Musikern Pamela Méndez ein Zeichen gegen Rassismus.

An unserem Speakers’ Corner gibt es also Spoken Word, Musik und ein Rednerpult. Dort darfst auch DU einen Vortrag halten, ein Lied zum Besten geben oder die Vorbeigehenden zu einem Schwatz einladen.

Geeignet für Jugendliche, Erwachsene und v.a. Rassist*innen mit Redebedarf!

Das detaillerte Tagesprogramm gibt’s hier.

21. bis 28. März, jeweils 11 bis 14 Uhr

Magdalena Nadolska

News

Museumsnacht mit RaBe

Am 20. März öffnet die Kornhausbibliothek im Rahmen der alljährlichen Museumsnacht zum 3. Mal ihre Türen. Von 18 bis 2 Uhr können so Nachtschwärmer in die Welt der Bücher eintauchen! Das Licht ist aus und die Dunkelheit der Nacht verzaubert: Finde heraus, wie man trotz Sehschwäche gut lesen kann oder lausche gespannt der Braille-Lesung von Yvonn Scherrer zu. Geniesse den ertasteten Drink an der Spür-Bar, spitz die Ohren bei der Lesung im Dunkeln und entdecke auf einem abenteuerlichen Parcours die Bibliothek mit dem Langstock. Die ganz Kleinen können sich beim Kinderschminken in eine gruselige Nachtgestalt verwandeln lassen.

RaBe ist die ganze Nacht dabei und sendet live aus der Bibliothek! Komm vorbei oder schalt dein Lieblingsradio ein!

20. März, 18-2 Uhr, Museumsnacht in der Kornhausbibliothek, Kornhausplatz 18

Nina Yeboah & Magdalena Nadolska

Aufgehorcht

Internationaler Frauen*tag 2020

Radio LoRa sendet am 8. März zum Internationalen Frauen*tag den ganzen Tag live aus Zürich. Wir übernehmen an diesem Sonntag von 11 bis 13 Uhr einen Teil ihres Programms. LoRa sendet da live von der Strasse und aus ihrem Live-Studio im Streikhaus.

Internationaler Frauen*tag, Sonntag 8. März, 11-13 Uhr

Doppuschnägg MFB-Award 2019

Am 14. März sendet das Radieschen live aus dem Dachstock vom Doppuschnägg MFB-Award 2019. Mit am Start sind die Berner Acts Biandapid, The Opposite, Paquita Maria und Leoni Leoni.

Radieschen Doppuschnägg MFB-Award, Samstag 14. März, ab 21 Uhr

Best Of-Jubiläum

Das „Best Of“ ist seit März 2010 auf RaBe zu hören. Im Verlauf der bisher 230 Sendungen hat sich das Konzept kaum verändert. Zu hören ist Altes und Neues aus Blues, Americana, Rock und Folk mit regelmässig eingestreuten Specials wie 60’s Beat, Made In Canada, Women In Blues, Coverversionen, That’s Soul, Hidden Tracks usw. Auf die 10-Jahre-Jubiläumssendung vom 15. März hin gibt’s nun zwei Änderungen: Das etwas unverbindliche „Best Of“ wird in das konkretere „BestBlues“ umgetauft, und die Sendung wird ab April nur noch einmal monatlich ausgestrahlt. Alles Aktuelle (inkl. Playlists) unter www.bestblues.ch.

Best Of, Sonntag 15. März, 15-17 Uhr

Museumsnacht Kornhausbibliothek

Am 20. März senden wir im Rahmen der Museumsnacht live aus der Kornhausbibliothek. Los geht es um 18 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut!

RaBe an der Museumsnacht, Freitag 20. März, 18-02 Uhr

Speakers‘ Corner

Im Rahmen der Aktionswoche gegen Rassismus stellen wir für eine Woche auf dem Berner Bahnhofplatz unseren Speakers‘ Corner auf. Vom 21. bis 27. März können sich dort alle, die etwas zum Thema zu sagen haben, zu Wort melden. Unter der Woche sendet auch das RaBe-Info live vom Bahnhofplatz. Mehr Informationen findet ihr unter rabe.ch/aktionswoche.

Speakers‘ Corner, Samstag-Freitag, 21.-27. März, 11-14 Uhr

5. Berner Humortage

Es darf wieder gelacht werden! Diesen Monat warten die 5ten Berner Humortage im Tojo Theater auf euch. Wir haben auch dieses Mal wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Ihr dürft euch freuen! Detaillierte Infos findet ihr auf berner-humortage.ch.

Berner Humortage, Mittwoch-Samstag, 25.-28. März, 20-23 Uhr

Anders

On the Rocks

„On the Rocks“ am Donnerstagabend ist ab diesem Monat leider nicht mehr im Programm.

