In der Schweizer Musikbranche sind Frauen* deutlich unterrepräsentiert. Helvetiarockt setzt sich für eine diverse und gleichberechtigte Musikszene ein. Aber am besten hörst du gleich unserem Interviewgast, Elia von Helvetiarockt, zu!

Ausserdem: Wir reden über Corona, Uber und frische Tracks aus unserem geliebten Synthwave-Genre.

80s Track der Woche ist Bobby O – She Has A Way.