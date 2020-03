Sie sehen alle praktisch gleich aus und sind eigentlich keine Schönheiten: Abfalleimer. Meistens sind sie silbern und auf Hochglanz poliert, manchmal sind sie versprayt oder in Rauch gehüllt, wenn eine Zigarette nicht richtig ausgedrückt wurde.

Rund 700 Kilogramm Abfall verursacht jede Schweizerin und jeder Schweizer pro Jahr, was dem Negativrekord in Europa entspricht. Weil die Schweiz aber grossen Wert auf ein sauberes Auftreten legt, gibts an jeder Ecke Abfalleimer. Die beiden freiberuflich Fotografierenden Carolina Piasecki aus Thun und Peter Keller aus Lugano haben während rund drei Jahren 26 Kantonshauptorte aufgesucht, um dort Abfalleimer zu fotografiert. Während Piasecki von den silbernen Kübeln vertikale Porträtfotos schoss, hat sich Keller in horizontalen Bildern auf die Aktivitäten rund herum fokussiert. Daraus entstanden sind nun insgesamt 40 Bildkompositionen, die bis 9. Mai im Berner Kornhausforum in der Ausstellung «Abfall national» zu sehen sind.

Die Westschweiz sei fotografisch interessanter gewesen für ihr Unterfangen, sagt Carolina Piasecki, weil sich dort viel mehr charmant verlotterte Sujets hätten finden lassen. Hingegen sei es in der akkurat herausgeputzen Ostschweiz nicht immer ganz einfach gewesen, überhaupt einen Mülleimer zu finden. Dass die Schweiz so sauber daherkomme, obwohl unsere Wegwerfgesellschaft einen enormen Müllberg produziere, habe in erster Linie damit zu tun, dass es eine äusserst zuverlässige Infrastruktur gebe, die quasi unsichtbar agiere, sagt Keller. «Die Mülleimer sind nur die Botschafter für all die Menschen, welche diese Infrastruktur stützen. Und genau diesen Menschen wollen wir unsere Ausstellung widmen.»

Carolina Piasecki und Peter Keller im Interview mit RaBe:

«Abfall national», Kornhausforum, 2. Stock, bis 9. Mai 2020