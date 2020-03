Bio ≠ Gute Arbeitsbedingungen

Hinter «Bio» stehen sich auch gute Arbeitsbedingungen? Nicht immer, kritisiert die Gewerkschaft Uniterre. Corona durchspielen? Wie sich Games und Realität wechselseitig beeinflussen. Das und mehr heute im Info-Podcast:

Kritik an Bio Suisse

26 Bauern und Bäuerinnen des von Bio Suisse zertifizierten Betriebs «Haciendas Bio» im südspanischen Almeria haben sich kürzlich an die Geschäftsleitung gewandt. Sie kritisieren die prekären Arbeitsbedingungen, die unbezahlten Überstunden und die Arbeit ohne entsprechende Schutzkleidung und fordern angemessene Bezahlung und sichere Arbeitsbedingungen.

Das Label Bio Suisse steht gemäss Richtlinien sowohl für biologischen Anbau als auch für faire Arbeitsbedingungen. Laut der Schweizer Bauern- und Bäuerinnengewerkschaft Uniterre aber führt Bio Suisse viel zu wenige Kontrollen durch, um zu garantieren, dass diese Richtlinien von den landwirtschaftlichen Betrieben in Südspanien auch eingehalten werden.

Realität vs Vitualität: Pandemien in Games

Seit der Bund vorgestern angeordnet hat, dass Schweizer*innen aufgrund der Corona-Pandemie möglichst viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen sollen, laufen in diversen Haushalten die Game-Konsolen heiss. Gamen gehört zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen, wobei Horror-Games hoch im Kurs sind. Je nach Spiel ergeben sich dabei gruselige Parallelen: Pandemie draussen – Pandemie auch drinnen auf den Bildschirmen, denn Pandemien sind in der Welt des Horrors beliebte Szenarien.

Niemand weiss dies besser als Arno Görgen und Eugen Pfister. Die beiden Historiker forschen derzeit im Projekt «Horror-Game-Politics» zur Frage, inwiefern die Welt von Games mit unserer Realität interagiert.

Pfister betont, dass es in den Spielen meistens weniger um ein Virus oder eine Pandemie an und für sich gehe, sondern vielmehr um die Frage, was ein solches Ereignis mit einer Gesellschaft anstelle.

Im Interview mit RaBe sprechen Arno Görgen und Eugen Pfisteere darüber, ob sich das Corona-Virus für ein Horror-Game eignen würde und inwiefern das, was wir aus Horror-Filmen, Games oder Bücher lernen in der aktuellen Situation Auswirkungen zeigt: