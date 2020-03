Im heutigen RaBe-Info beschäftigen wir uns mit der Frage welche Auswirkungen die aktuelle Krise eigentlich auf unsere eigene Branche, die Medienbranche, hat und damit, wie man sein Geld überhaupt ökologisch anlegen kann.

Podcast der ganzen Sendung:



Corona-Krise gefährdet Pressefreiheit

Wie wirkt sich die aktuelle Krise eigentlich auf unsere eigene Branche, also die Branche der Medienschaffenden aus? Und welche Konsequenzen hat das wiederum für die Pressefreiheit? Mit diesen Fragen setzt sich der Berufsverband der Schweizer Journalistinnen und Journalisten, Impressum, derzeit besonders intensiv auseinander. Denn die Situation ist durchaus dramatisch – auch wenn die Medien an und für sich gerade Hochkonjunktur haben. Besonders hart trifft es derzeit die freischaffenden JournalistInnen. Weil mittlerweile keine Veranstaltungen mehr durchgeführt werden, verdienen sie inzwischen so gut wie gar nichts mehr.

Daher fordert der Berufsverband impressum nun in einem Appell ein Hilfspaket von Bund und Kantonen. Ausserdem verweist er darauf, dass die Presse- und Informationsfreiheit trotz Ausnahmesituation weiterhin gewährleistet werden müsse. Über die geforderten Massnahmen sprachen wir mit Urs Thalmann, Geschäftsführer von impressum:



Klima-Ranking für Schweizer Finanzinstitute

Das eigene Geld ökologisch anlegen – Vielen Menschen wäre das eigentlich ein Anliegen. Doch an welche Bank sollen sie sich wenden?

Die Klimastreik-Bewegung hat die Nachhaltigkeit von Schweizer Finanzinstituten untersucht, gestern veröffentlichte sie das entsprechende Ranking. Dabei zeigt sich: Kaum ein Unternehmen schaffte es auf die grüne Liste, grosse Banken wie die UBS und die Credit Suisse landeten sogar auf der Schwarze Liste. Und: Die wenigsten Finanzinstitute gingen überhaupt auf die Anfragen der Bewegung ein – wo und wie sie ihr Geld investieren, bleibt weiterhin im Dunkeln, an Informationen über die Klimafreundlichkeit der Finanzinstitute zu kommen war in vielen Fällen praktisch unmöglich.

Saskia Rebsamen, Aktivistin bei der Klimastreik-Bewegung, erklärt, dass mit dem Ranking Druck gemacht werden soll auf Banken, Pensionskassen und Versicherungen, damit diese endlich ihre Verantwortung im Klimaschutz wahrnehmen würden:



Radioblog: Den Humor lassen wir uns nicht nehmen

Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Dieser stammt heute aus der Feder von Sandra Küenzi und dreht sich inhaltlich – ja, wie sollte es anders auch sein – um unseren liebsten Freund – das Coronavirus. Es ist nicht so einfach in einer ausserordentlichen Lage…