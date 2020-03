MIR SI IMMER NO DA! (Part 2)

Weiterhin ist Quarantäne angesagt – doch dies hindert das BOTZ3000-Team nicht daran, dir heute von drei bis fünf eine Sendung voller Leckerbissen in deine Gehörgänge zu bringen. Schalt jetzt ein! #botz3000 #radiobern #radiorabe #läckerbisse

Die BOTZ3000-Sendungsmachenden haben im Home-Office fleissig gewerkelt (man geht davon aus, dass ihre Köpfe geraucht haben). Heute servieren sie dir zahlreiche schmackhafte Beiträge:

– On Repeat – der wöchentliche Musiktipp von DJ Kid Silly, heute mit Pablo Nouvelle

– z’erschtä Löffeli Musig – die erste musikalische Erinnerung von Salim und seine Geschichte dazu

– Game gegen Corona – die Empfehlung der Woche: The Last of Us

– Film gegen Corona – Fiore berichtet über 3 sehenswerte Filme

– Kochen gegen die Krise – wie kann man WC-Papier beim Kochen verwenden?! Stéphanie erzählt es uns (Zutaten: Auberginen, Salz, Mehl, Gewürze (ohne Salz!), Öl. Messer, Pfanne und viiiiieeel WC-Papier)

– Buch gegen Corona – finde heraus, welche der 3 Ausführungen von „The Boxer“ wirkliche lesenswert ist

– Filmstreifschuss – der Lieblingsfilm von Stefan und seine Geschichte dazu

Et voilà. Viel Spass beim Hören – und falls du etwas verpasst hast, findest du alle Podcasts bei Spotify.

Die ganze Sendung zum Nachhören gibt es hier: