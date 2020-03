StattRadio April 2020

In dieser Ausgabe:

Im März hat die Zahl der Coronavirus-Fälle in der Schweiz und in Europa stark zugenommen und den Bundesrat veranlasst, zum Schutze der Bevölkerung verschärfte Massnahmen zu beschliessen. Massnahmen, die auch das Kulturleben und damit unseren Radio-Alltag massgeblich beeinflussen. Bereits in der zweiten Märzhälfte fielen geplante Spezialsendungen aus. Auch im April können nicht alle Specials angeboten werden. Vorstand, Programmkommission und Betriebsteam haben es Sendungsmacherinnen und Sendungsmachern erlaubt, Sendungen ausfallen zu lassen oder diese ausserhalb der Studioräumlichkeiten, also im privaten Setting, zu produzieren. Damit leistet Radio Bern RaBe einen Beitrag zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Virus. Es kann also vorkommen, dass die eine oder andere Lieblingssendung nicht wie gewohnt läuft. Ein regelmässiger Blick auf das Programm lohnt sich.

Luca D’Alessandro

Aktuell

Neue Info-Praktikantin

Mein Name ist Lena Lang, ich bin 23 Jahre alt. Ich habe einen jüngeren Bruder, der Musiker ist und Eltern, die mir von klein auf, wie es Büne Hueber pflegt, sagten: „Lena, lo dr nüt lo gfaue. Nie. Nie. Nie.“ Wohl aus diesem Grund habe ich mich schliesslich für ein Jusstudium entschieden. Dafür bin ich dann auch ins grosse weite Bern hinausgezogen. Das Foto zeigt mich auf unserem WG-Balkon im Monbijou. Ursprünglich komme ich aus Solothurn der schönen und zuweilen etwas unterschätzten Barockstadt am Jura Südfuss. Als Solothurnerin ist man ständig in einer Identitätskrise. Überall sonst in der Schweiz wird man dem Dialekt wegen für eine Bernerin gehalten. Findet man sich damit ab und erhofft sich dafür in Bern schnell dazu zu gehören liegt man aber falsch. In Bern wird man dialektisch sekundenschnell als Nicht-Eingeborene enttarnt. Trotzdem wurde ich hier aufgenommen. Mittlerweile habe ich gelernt, dass die Kanti hier „Gymer“ heisst und niemand weiss, das ein „Chnörzli“ ein Schoggistängeli ist.

Beim RaBe-Info bin ich gelandet, weil es auch hier darum geht sich und anderen „nüt lo z’gfaue“. Mir gefällt der Gedanke, dass ich zu denen gehören kann, die hinschauen, die recherchieren und weitergeben. Schneiden, Schreiben, ins Mikro sprechen: Vieles durfte ich schon ausprobieren und viel mehr will ich noch lernen. Das Praktikum in der Newswelt ist wie für mich wie ein Fussballspiel. Das Adrenalin, der Zeitdruck, das emotionale auf und ab. Mal kann man über Meldungen nur den Kopf schütteln, mal ist man hellauf begeistert. Eines muss man aber immer – am Ball bleiben.

Lena Lang

Hörmal

Antilopen Gang – „Abbruch Abbruch“

Drei Jahre nach ihrem letzten Nummer-eins-Album „Anarchie und Alltag“ erschien Ende Januar mit „Abbruch Abbruch“ das neue Album der Antilopen Gang.

Mit fünf Vorabsingles hätte man meinen können, die Katze sei bereits vor dem Releasetag aus dem Sack. Doch trotz zum Teil eher ähnlichen Beats im herkömmlichen Antilopen-Stil, erwartet einen mit „Abbruch Abbruch“ ein facettenreiches drittes Album der Düsseldorfer.

Gewohnt selbstironisch und intim werden Szene-Klischees in den Dreck gezogen und sozial relevante Themen aufgegriffen. Wie auch auf den bisherigen Releases der Gang, ist es ihnen wiederum gelungen auf humorvolle Weise gesellschafts- und selbstkritische Inhalte rüberzubringen.

Neu erfunden haben sich die drei mit dieser Scheibe nicht, die Gang macht weiterhin ihr Ding. Der raptechnische Aspekt wurde wiederum zugunsten der lyrischen Inhalte vernachlässigt. Jedoch behandeln sie die richtigen Themen auf einem nach wie vor sehr hohem Niveau, was „Abbruch Abbruch“ zu einem sehr starken Album macht, welches ich euch allen empfehlen kann.

Fabian Iseli

News

Vitamin B

Seit Ende Januar sind Farhan, Hafash und Mihreteab im Vitamin B-Kurs. Sie haben im Rahmen des Kurses mit Fachpersonen Interviews zur beruflichen Integration geführt und intensiv über Berufe und Ausbildungen recherchiert.

Integrations- oder einfache Vorlehre? EBA oder EFZ? Praktiker oder Assistenten oder Fachleute? Multicheck oder Stellwerk? Die unzähligen Möglichkeiten im durchlässigen Schweizer Bildungswesen stellen Geflüchtete vor grosse Herausforderungen. Entscheidungen sind nicht einfach, Informationen sind nicht immer greifbar.

In der Sendung Vitamin B berichten die drei Geflüchteten von ihren Erfahrungen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, ihren Herausforderungen und ihren Fragen.

Die Erlebnisse aus diesem Kurs und die Gespräche mit den Fachpersonen werden in der Radio-Themen-Sendung zusammengefasst.

Ausbildung und Berufslehre: Die „richtige“ Berufslehre wählen – aber wie?

Weitere Informationen zum Projekt Vitamin B: Kurs und Coaching gibts unter www.projektvitaminb.ch

Lara Bär & Luca Santarossa

Aufgehorcht

Vitamin B

Vitamin B, Mittwoch 1. April, 17-18 Uhr

Rhythm & Blues Juke Box Specials

Weil es zum Teil Ausfälle bei anderen Sendungen gibt, hat Edi Spring im Home-Office für den April zwei Specials produziert. Am 7. April gibt es eine Sendung zu Peter Tosh und am 21. April eine Sendung über Otis Redding, den King of Soul.

Rhythm & Blues Juke Box, Dienstag 7.+21. April, 20-21 Uhr

Jadran

Am 12. April gibt es bei Jadran, wie jedes Jahr, eine spezielle Ostersendung.

Jadran, Sonntag 12. April, 18-19 Uhr

Anders

Corona Information

Im April, und wahrscheinlich noch darüber hinaus, wird ein Teil unserer Sendungen nicht im Programm sein. Alle, die die Möglichkeit haben, werden ihre Sendungen für euch von zu Hause aus produzieren. Dies kann Einfluss auf die Tonqualität haben. Wir bitten euch um Verständnis. Trotz den schwierigen Umständen setzen wir alles daran, euch die bestmögliche Unterhaltung zu bieten und mit Information auf dem Laufenden zu halten. RaBe bleibt für dich auf Sendung, bleib du für uns zuhause!

Time to Move

Der Podcast „Time to Move“ muss wegen Corona eine Zwangspause einlegen. Die regelmässigen Projekttreffen wurden abgesagt, die Podcast-Macher*innen können ihre Gespräche im ÖV nicht führen und alle Reportagen wurden auf Eis gelegt. Am 8. April gibt’s noch eine brandneue Folge. Bis es danach wieder Nachschub gibt, könnt ihr den ganzen Podcast hier nochmals nachhören.

Time to Move, Mittwoch 8. April, 12-13 Uhr

Best Of

Wie letzten Monat bereits angekündigt heisst „Best Of“ neu „BestBlues“, und ist nur noch jeden vierten Sonntag im Programm. Aktuelles zur Sendung findet ihr auch auf www.bestblues.ch

BestBlues, Sonntag 15-17 Uhr, alle 4 Wochen

