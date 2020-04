Kulinarische Experimente in Bern

Heute gibt’s leckeres Essen im RaBe-Info! Erst aus dem Restaurant Werkhof, welches ausschliessich Schweizer Produkte verarbeitet, dann vom Matchbox Delivery, ein Lieferservice mit musikalischer Begleitung.

100% Swiss Made im Restaurant Werkhof

Im letzten Halbjahr hat sich das alte Werkstattgebäude an der Könizstrasse langsam aber sicher ins Restaurant Werkhof verwandelt. Als erstes Restaurant in Bern und eines der einzigen schweizweit setzt der Werkhof für sämtliche Gerichte und Getränke ausschliesslich auf Schweizer Zutaten. Um Alternativen für viele gängige Alltagsprodukte, wie zum Beispiel Kaffee oder Pfeffer zu finden, haben die drei Betreiber*innen Rafael Hänni, Fabienne Lüdi und Michael Früh lange gesucht und viel selber ausprobiert. In ihren Kellern stapeln sich bereits Kisten und Gläser mit gesammelten Kräutern und Eingemachtem.

Der Fokus auf die Schweiz bringe es mit sich, dass sie ihren Gästen die Zusammensetzung ihrer Gerichte und Getränke erklären müssten. Zur Transparenz soll auch die offene Küche beitragen. Durch den expliziten Verzicht auf ausländische Produkte will der Werkhof indirekt auch die Schweizer Produzent*innen dazu animieren, ebenfalls stärker oder ausschliesslich auf heimische Rohstoffe zu setzen.

Falls es die Corona-Krise zulässt, eröffnet der Werkhof im Mai. Bis dahin bleibt noch viel zu tun, einerseits mit Umbau und Einrichten, andererseits mit Sammeln, Verarbeiten und Einmachen.





Singende Berner Musiker liefern Essen aus

Die Corona-Krise sorgt derzeit für tiefe Sorgenfalten bei Angehörigen diverser Branchen – insbesondere auch bei Gastronom*innen und Musiker*innen. Gleich doppelt davon betroffen ist der Berner Tevfik Kuyas. Einerseits ist er als Musiker in verschiedenen Kombos tätig (Oli Kehrli, Tequila Boys u.a.), zum anderen betreibt Kuyas zusammen mit seiner Partnerin Emmanuelle Rui das Restaurant Matchbox. Weil gleich beide Einnahmequellen auf einen Schlag versiegten, sahen sich Rui und Kuyas gezwungen, kreativ zu werden. Herausgekommen ist dabei Matchbox Delivery Groovy Food, ein Kurierdienst, bei dem Berner Musiker die Auslieferung übernehmen und dabei auch gleich ein Ständchen vortragen.

Derzeit an Bord von Groovy Food sind zum Beispiel Reverend Beat-Man, Mario Capitanio, Pascal Dussex (Les trois Suisses), Maze Künzler (Tomazobi u.a.), Tobi Heim (Kummerbuben u.a.), Skinny Jim Tennessee, Rapper Greis und Zeno Tornado, weitere würden hoffentlich noch folgen, sagt Kuyas. Wer bei seinem Kurierdienst mittun wolle (bezahlt wird im Stundenlohn), solle sich doch bei ihm melden. Man müsse einzig einen Song vortragen können und über ein Fahrrad mit Anhänger oder ein Auto verfügen.

Match Box Groovy Food, Dienstag bis Freitag jeweils von 17.00 bis 21.00 Uhr

Der Audiobeitrag inklusive Hörprobe der vorgetragenen Songs: