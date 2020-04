Historisches in der «Gaffeepouse»

Museen müssen derzeit auf dasjenige verzichten, was für sie doch eigentlich am Wichtigsten ist: Besucher*innen. Damit die Ausstellungsgegenstände aber nicht ganz in der Versenkung verschwinden, setzen einige Museen auf virtuelle Rundgänge. Darunter etwa das National Museum of Natural History in Washington, der Louvre in Paris, die Uffizien in Rom oder das Museum für Kommunikation in Bern.

Das Bernische Historische Museum hat einen anderen Weg gewählt, um trotz Corona-Schliessung Fakten, Geschichten und Hintergründe an Interessierte vermitteln zu können: Eine Kaffeepause bzw. den Podcast «Gaffeepouse». Darin kommen Expert*innen zu Wort, die Hintergrundinformationen zu Exponaten liefern, die es eigentlich im BHM zu sehen gäbe.

So sinniert in der ersten Folge etwa Dr. Marc Höchner über Dating, Klatsch und Tratsch am französischen Hof in der Zeit des Sonnenkönigs und hält dabei fest: «Louis IVX, das wäre heute der Bachelor».

In der zweiten Folge fachsimpelt Vanessa Haussener über die Ausrüstung eines jungsteinzeitlichen Menschen, der kurzerhand auf den Namen Schnidi getauft wurde, weil seine Ausrüstung in der Region Schnidejoch gefunden wurde. Von Schnidi selber fehle allerdings his heute jede Spur.

Die Expert*innen welche in «Gaffepouse» zu Worte kommen, erzählen in unterhaltsamem Plauderton, unverblümt, anschaulich und spannend. Ausserdem hat der Podcast mit seinen 10 Minuten die perfekt Länge, um ihn sich in einer Pause anzuhören – einer Kaffepause eben.

Hier gibst sämtliche Folgen von «Gaffeepouse» zu hören, neue Folgen werden jeweils donnerstags 9:30 veröffentlicht