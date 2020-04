Spannende Gedankenspiele über die Welt nach Corona, kreative Museen und eine kleine Osterreise im Radioblog – Das und mehr gibt’s heute im RaBe-Info!

Podcast der ganzen Sendung:



Was bringt uns eigentlich die Zukunft?

Diese Frage beschäftigt derzeit besonders viele Menschen und gerade angesichts der aktuellen Krise würden viele nur allzu gern einen Blick in die Zukunft werfen. Wir wollen wissen, ob alles wieder beim Alten sein wird, ob Donald Trump trotz der Krise wiedergewählt wird, ob die klimafreundlichen Parteien weiterhin Aufschwung geniessen oder ob eben alles ein wenig anders sein wird.

Dabei geht es nicht einmal so sehr darum, was tatsächlich sein wird und was nicht, erklärt der renommierte Zukunftsforscher und Matthias Horx im Gespräch mit Radio RaBe: «Es geht um die Frage, ob wir Menschen diese Krise jetzt annehmen können und uns selber miteinbeziehen in diesen Prozess. Denn nur dann wird sie fruchtbar und erzeugt wirklich Zukunft». Aus diesem Grund macht der Zukunftsforscher und Prognostiker Matthias Horx auch keine Prognose, sondern vielmehr eine Re-Gnose, wobei er von der Zukunft aus zurück aufs Hier und Jetzt blickt und dabei zu einigen durchaus interessanten Rückschlüssen kommt. Seine Erkenntnisse über die Welt nach Corona und über die menschlichen Prozesse hat er bereits vor einigen Wochen in einer umstrittenen Kolumne veröffentlicht.

Was uns nach Corona so erwartet und was die Krise mit uns macht, das verriet uns der Gründer des Zukunftsinstituts Matthias Horx im heutigen „Zeitsprung“:



«Gaffeepouse» im Historischen Museum Bern

Museen müssen derzeit auf dasjenige verzichten, was für sie doch eigentlich am Wichtigsten ist: Besucher*innen. Damit die Ausstellungsgegenstände aber nicht ganz in der Versenkung verschwinden, setzen einige Museen auf virtuelle Rundgänge. Darunter etwa das National Museum of Natural History in Washington, der Louvre in Paris, die Uffizien in Rom oder das Museum für Kommunikation in Bern.

Das Bernische Historische Museum hat einen anderen Weg gewählt, um trotz Corona-Schliessung Fakten, Geschichten und Hintergründe an Interessierte vermitteln zu können: Eine Kaffeepause bzw. den Podcast «Gaffeepouse». Darin kommen Expert*innen zu Wort, die Hintergrundinformationen zu Exponaten liefern, die es eigentlich im BHM zu sehen gäbe.

So sinniert in der ersten Folge etwa Dr. Marc Höchner über Dating, Klatsch und Tratsch am französischen Hof in der Zeit des Sonnenkönigs und hält dabei fest: «Louis IVX, das wäre heute der Bachelor».

In der zweiten Folge fachsimpelt Vanessa Haussener über die Ausrüstung eines jungsteinzeitlichen Menschen, der kurzerhand auf den Namen Schnidi getauft wurde, weil seine Ausrüstung in der Region Schnidejoch gefunden wurde. Von Schnidi selber fehle allerdings his heute jede Spur.

Die Expert*innen welche in «Gaffepouse» zu Worte kommen, erzählen in unterhaltsamem Plauderton, unverblümt, anschaulich und spannend. Ausserdem hat der Podcast mit seinen 10 Minuten die perfekt Länge, um ihn sich in einer Pause anzuhören – einer Kaffepause eben.



Hier gibst sämtliche Folgen von «Gaffeepouse» zu hören, neue Folgen werden jeweils donnerstags 9:30 veröffentlicht

Corona auf dem Sofa an Ostern

Seit gestern wissen wir: es dauert wohl noch ein bisschen länger bis der Ausnahmezustand wieder aufgehoben wird. Zwar nicht mehr enorm lange, aber eben doch noch ein bisschen länger.

Zum Trost nimmt uns Poetryslammerin Sandra Künzi im heutigen Radioblog mit auf eine akkustische Osterreise und spielt mit uns das Geografiespieli. In dem Sinn: Frohe Ostern allerseits!