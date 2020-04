Kaffee, Kartoffeln, Knäckebrot, Soda, Salz und Seife – alles in unserem Einkaufskorb ist verpackt. So füllen sich nicht bloss Küchenschränke, sondern auch Abfallsäcke. Das soll sich ändern – mit dem neu eröffneten Laden Tante Emma unverpackt in Münsingen. Hier gibts Lebensmittel, Kosmetika, Putzartikel – alles ohne Verpackung. Die Kundinnen bringen Tüten von zuhause mit oder packen ihre Ware in ein Emma-Leinensäckli. Peter hat mit dem Initiantenpaar This und Johanna Knutti Rutishauser über Plastikmüll und Foodwaste gesprochen. An der Eröffnung hat er zwischen vollen Regalen und neugierigen Gästen Eindrücke eingefangen.

Und: Wir informieren über Beratungsangebote für Menschen in Krisensituationen.

Sendung, 22.04.2020, 17.00 Uhr