Radio Bollwerk gucken

COVID-19 mit Kunst trotzen – ungefähr so liesse sich allenfalls beschreiben, was unsere Brothers & Sisters von Radio Bollwerk derzeit veranstalten. Das 24/7 Gemeinschaftsradio, welches der Avantgarde Clubmusik zugetan ist und dabei gerne in den unterschiedlichsten Untergrund-Spektren grast, hat sein musikalisches Programm um eine visuelle Ebene erweitert.

Als Antwort auf einen Open Call haben insgesamt 11 Kunstschaffende Video- und Filmmaterial eingereicht, in welchem der aktuellen Realität mit Fiktion begegnet wird. Diese Videos gibt’s nun auf der Bollwerk-Homebase bis am 12. Mai 2020 im Loop zu sehen.

Die optische und konzeptuelle Vielfalt, mit der die filmischen Erzeugnisse die Gegenwart reflektieren, spiegeln und auch mal humoristisch kommentieren, besticht. Die Bildsprache reicht von grobpixelig und psychedelisch verschwommenen Hybriden, über dokumentarische Nah- und Luftaufnahmen und Real-Life-Footage bis zu Schwarz-Weiss-Animationen. Aus der Kombination von Bild und musikalischem Bollwerk-Programm ergeben sich fantastisch schöne Verstärkungen oder Brüche.

RaBe empfiehlt: Bollwerk-Homebase anklicken, Kopfhörer überziehen, zurücklehnen, gucken und passieren lassen. Aber Achtung: Suchtgefahr.

Künstler*innen: Mulexo, Strobokoks, Toti Bwoy, Simone Bardi, Olivier Rossel, Adrian Graf, Jack Pryce, Olivia Abächerli, Matthias Gubler, Nicolle Bussien, Simon Wenk