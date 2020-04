Geflüchteten eine Stimme geben

Im Camp Nea Kavala im Norden Griechenlands leben zurzeit rund 1000 Geflüchtete. In einigen Tagen sollen noch einmal gleich viele hinzukommen, nämlich Menschen, die von den Lagern auf den Inseln evakuiert werden. Der Zugang zu den Camps ist für Freiwillige Helfer*innen wegen Corona seit einigen Wochen gesperrt. Englischstunden, Kinderbetreuung oder andere Aktvitäten darf die Organisation We are here deshalb nicht mehr durchführen.

Um den Menschen trotzdem Abwechslung in ihrem Alltag zu bieten, haben die Aktivist*innen, darunter die Bernerin Zoé Blarer, nun ein Podcastprojekt ins Leben gerufen. Mit ihren Handys können die Bewohner*innen des Camps Sprachnachrichten aufnehmen – sei es über ihr Lieblingsessen, eine besondere Erfahrung oder Grüsse an andere. Das Team selbst schneidet sie dann zusammen und gewährt somit der Aussenwelt einen Einblick in das Leben der Geflüchteten.