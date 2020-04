Warum ein Mietstreik und wie genau funktioniert die Nachbarhilfe Bern? Diese und andere Fragen klären wir in der heutigen Info-Sendung. Den Podcast gibts hier:

«Mietstreik jetzt»

Aufgrund der Coronakrise haben Tausende von Menschen ihre Arbeit verloren oder müssen in Kurzarbeit gehen und stehen finanziell vor einer ungewissen Zukunft. Die Kurzarbeit wird vom Bund, sprich von Steuern bezahlt. Wer zurzeit finanzielle Unterstützung erhält, kriegt also Steuergelder, um weiter einkaufen zu können, aber auch um seine oder ihre Miete zu bezahlen.

Mietstreik.ch argumentiert, dass es somit im jetzigen Zustand eine Umverteilung von Steuergeldern gäbe, an Menschen, welche sowieso schon privilegiert seien. Aus diesem Grund ruft der Zusammenschluss aus Einzelpersonen und Gruppierungen zu einem Mietstreik auf. Über die Webseite Mietstreik.ch können sich Mieter*innen nun anonym an ihre Vermieter*innen wenden, mit einer Forderung nach Mieterlass.

Nachbarschaft Bern

Einen Ausflug machen, Kinder hüten, Einkaufen gehen, jemanden zum Arzt begleiten, Musizieren… Es gibt viele Möglichkeiten, sich in der Nachbarschaft zu engagieren. Bloss: wie erfährt man, wer etwas braucht oder wer etwas anzubieten hat? Und an wendet man sich, wenn man Unterstützung braucht? Genau: an Nachbarschaft Bern.

2016 hat Simone Stirnimann die Nachbarschaft Bern im Auftrag der Stadt ins Leben gerufen. Was in den Stadtteilen Mattehof und Weissenbühl begann, wurde mittlerweile bereits auf zwei neue Stadtteile ausgeweitet – Tendenz steigend.

Zum einen geht es bei der Nachbarhilfe darum, Menschen im wahrsten Sinn des Wortes zur Hand zu gehen – sei es mit Einkäufen, Gartenarbeit oder vielleicht sogar Fahrstunden. Zum anderen aber sei auch der soziale Kontakt zentral, sagt Stirnimann, die jeweils donnerstags 10 – 12 Uhr im Restaurant Lory am Loryplatz Quartiersprechstunde hält.

Ein der Freiwilligen, die sich bei Nachbarschaft Bern engagiert, ist Jeannette Wolf. Seit einem Jahr unterstützt sie eine Nachbarin bei der Arbeit im Schrebergarten. Daraus ist «In Nachbars Gärtchen» entstanden, ein Audiofeature, in welchem Wolf die Nachbarhilfe beleuchtete.

Wer bei Nachbarschaft Bern mitmachen oder Unterstützung in Anspruch nehmen möchte, findet hier entsprechende Informationen oder meldet sich unter der Telefonnummer 031 382 50 90. Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Krise, ist gegenseitige Unterstützung gefragter denn je.