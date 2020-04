Neue Praktikant*innen gesucht!

Das ist Dein Einstieg in die Radio-Welt!

Das Ausbildungsradio RaBe bietet Praktika mit den Schwerpunkten

Moderation (40%): 3 Stellen

News-Journalismus (40%): 1 Stelle

Kultur-Journalismus (20%): 1-3 Stelle/n

Ein Praktikum bei RaBe ist die ideale Möglichkeit, in die Welt des Radiojournalismus‘ und der Moderation einzutauchen. Interessierte erhalten eine solide, praktische Grundausbildung mit grossen journalistischen Freiheiten, viel Mitgestaltungsmöglichkeiten und eine zertifizierte radiojournalistische Ausbildung der Radioschule klipp+klang.

Schicke uns bis zum 10. Mai Deine Bewerbung mit Lebenslauf, Motivation und einer Stimmprobe (Mp3) so wie im PDF verlangt und schicke das an: ausbildung@rabe.ch

Fragen? Hier gibts Antwort: Stéphanie Berger: ausbildung@rabe.ch

Praktikum Moderation

10 Monate | 40% | nächster Start-Termin: 28. August 2020

Dich fasziniert das Medium Radio auch in Zeiten von Instagram und Youtube? Du hast eine Schwäche für Musik und magst es, Leute zu unterhalten? Du kannst deine Stimme als Instrument einsetzen? Dann bieten wir dir einen einzigartigen Einstieg in die Welt der Radiomoderation.

Als Teil der Sendungscrew gestaltest du die wöchentliche Radioshow BOTZ3000 auf RaBe. Du lernst die verschiedenen Aspekte des Moderationshandwerks und kannst deiner Kreativität sowohl «on air» wie «online» freien Lauf lassen. Daneben absolvierst du das zertifizierte Basismodul Radiojournalismus, Vertiefungskurse der Radioschule klipp+klang sowie weitere Workshops. Alle Kurse, Module und Workshops sind für dich gratis, dafür gibt es keinen Praktikumslohn.

Aufgaben:

• Planung und Produktion der wöchentlichen Radiosendung BOTZ3000 (Donnerstag, 15-17 Uhr) in unterschiedlichen Rollen als Moderator*in, Side-Kick, Redaktor*in, Musikredaktor*in

• Produktion von Beiträgen, Strassenumfragen, Comedy-Elementen, Moderationsgesprächen, Vorbereiten und Führen von Interviews und Betreuung von Social Media und Onlinekanälen

Die Praktikumsstelle als PDF herunterladen

Praktikum Kultur-Journalismus

Redaktion Subkutan | 10 Monate | 20% | nächster Start-Termin: 28. August 2020

Du hast Lust, Themen aus Gesellschaft, Kultur und Alltag unter die Lupe zu nehmen? Kritische Fragen zu stellen und eigenwillige Hintergrundbeiträge zu gestalten? Die Berner Kulturlandschaft mit deinen Radiobeiträgen zu bereichern? Seit November 2012 sendet die Kultur- und Gesellschaftssendung Subkutan jeden Mittwoch um 11.30 Uhr. Die Sendung bespricht kulturelle Phänomene, Personen, Produktionen und Fragen, die in anderen Medien wenig Gehör finden. Neben der praktischen Ausbildung besuchst du das Basismodul Radiojournalismus der Radioschule klipp+klang. Einen Praktikumslohn kann RaBe nicht bezahlen.

Aufgaben:

• Erstellen von Radiobeiträgen inkl. Themenfindung, Recherche, Führen von Interviews und Beitragsgestaltung

• Moderation und Live-Fahren der Sendung

• Verfassen von Webtexten

• Aktive Beteiligung am internen Betreuungs- und Feedbacksystem

Die Praktikumsstelle als PDF herunterladen

Praktikum News-Journalismus

Redaktion RaBe-Info | 5 Monate | 40% | nächster Start-Termin: 28. August 2020

Hast du Lust, in die News-Welt einzutauchen? Macht es dir Spass, unter der Oberfläche zu graben und hinter die Fassaden zu blicken und komplexe Zusammenhänge fürs Radiopublikum aufzubereiten? Möchtest du gerne einen Beitrag zur freien Meinungsbildung in unserer direktdemokratischen Gesellschaft leisten?

Als PraktikantIn beim News- und Hintergrundmagazin RaBe-Info bist du eingebunden in den Alltag einer nicht ganz alltäglichen News-Redaktion. Das Rabe-info geht täglich von Montag bis Freitag um 11 Uhr auf Sendung. Du hast viel Freiraum selbst zu gestalten bei gleichzeitig enger Betreuung.

Begleitend zur praktischen Ausbildung in der Info-Redaktion besuchst du das Basismodul Radiojournalismus der Radioschule klipp+klang, sowie nach Wunsch weitere Kurse.

Aufgaben:

• Redaktionelles Handwerk von Themenwahl über Recherche bis zur Umsetzung in Radiobeitrag

• Produktion unterschiedlicher Beitragsarten: Gestaltete Beiträge, Interviews, Reportagen, Talks, Streitgespräche

• Auswahl und Präsentation von Nachrichten-Bulletins

• Live-Moderation und Studiotechnik

• Online-Publishing

Die Praktikumsstelle aus PDF herunterladen

Der Jahrgang 2020 Winter

Im Januar haben die «Neuen» angefangen bestehend aus (hintere Reihe, v.l.n.r)

Christof Arnold, Lena Lang, Marco Reusser, Florian Haldimann, Max Widmer

vordere Reihe (v.l.n.r.)

Fiorenza Bossard, Lisa Graber, Samuele Bortot