Network-Marketing: Ein sektenartiges System?

Die finanzielle Freiheit, viele tolle neue Freund*innen und vielleicht schon bald ein teures Auto! Mit solchen Versprechen werben Network-Marketing-Organisation neue Mitglieder an. Einmal in einer Network-Marketing-Organisation dabei, könne die Abhängigkeit gross werden. Und der Traum vom grossen Geld, geht dieser in Erfüllung? Susanne Schaaf von der Fachstelle für Sektenfragen infoSekta, hat in ihrer Arbeit schon einige Male mit Network-Marketing-Organisationen zu tun gehabt. Inwiefern diese sektenähnlich sein können, das erklärt sie im Gespräch mit Christophe Hutmacher.