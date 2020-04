Trotz Lockerungsmassnahmen gilt weiterhin; Zuhause bleiben und Radio RaBe hören. <em>Business as usual</em> auch diesen Donnerstag. Heute für dich am Werk sind unser Studiomoderator Samuele, begleitet von Fiorenza, welche diese Woche ihr Radiodebut aus dem Wohnzimmer feiert. Mit Tipps gegen die Quarantänezeit, Wissen über Redensarten und guter Musik begleiten wir dich in den Donnerstag Abend. Also; Radio lauter drehen, zurücklehnen, und einfach geniessen.

