gespielte lieder 163 Sendung 28 April 2020

Playlist 163 Sendung 28 April 2020

Indie Rock

1. Blumfeld – Jugend von Heute 2003

2. TV On The Radio – Wolf Like Me 2006

3. Acht Eimer Hühnerherzen – Somnambulismus 2020

4. Johnossi – Echoes 2020

5.Jet – Are You Gonna Be My Girl 2003

6. Mando Diao – One Last Fire 2019

7. The Smiths – Please, Please, Please, Let Me Get What I Want 1984

8. Morrissey – I am not a Dog on a Chain 2020

9. Razorlight – America 2009

10. The Libertines – Time for Heroes 2002

11.The Kinks – You Really Got Me 1964

12. Spirits Burning & Bridget Wishart – Revenant 2014

13. Blumfeld – Verstärker Live 2006

14. Chinese Man ft. Bionic Man Sound – Washington Squar 2007

15. David Bowie – Lieb mich bis Dienstag 1967