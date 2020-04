Gegen den Lockdown-Koller

Das BOTZ3000-Team hat sich für die heutige Sendung einmal mehr ins Zeug gelegt. Alles, damit Dir das Zuhausebleiben erträglicher wird. Der Einstieg in die Sendung fegt Dich auf die Disco-Tanzfläche: Der Tipp von DJ Kid Silly ist heisser Sound der New Disco Band l’Impératrice und die erste musikalische Erinnerung von Sphresim katapultiert uns in die goldigen 80ern. Klugscheisserisch und zum todlachen diskutieren Max & Marco heute in der heutigen Ausgabe „Pseudowissen“ und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Ihr kennt alle die Geschichten über die Biene und das Blümchen… „More than honey“ ist passend zum Frühling unser Filmtipp und damit die Psyche sich vom Film erholen kann, bietet verschafft Dir ein selbstgemachtes Ginger Ale wieder ein gutes, prickelndes Gefühl. Das Rezept dazu findest Du hier. Und die Umrechnungstabelle von Trocken-Frisch-Hefe ist hier.

Im Studio begleiten Dich Lisa, danach Floh und immer mit dabei von Zuhause aus: Max!