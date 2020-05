StattRadio Mai 2020

In dieser Ausgabe:

Es ist schwierig geworden, über Neues aus der Kulturwelt zu berichten. Gegenwärtig gibt es kaum Events, auf die man eine Vorschau planen kann. Für den Frühling vorgesehene Veröffentlichungen werden vertagt. Und trotzdem: Die Sendungsmacherinnen und -macher von Radio Bern RaBe schaffen es, in dieser ausserordentlichen Situation Ausserordentliches zu leisten. Sie zeigen, dass weiter gedacht, entwickelt und experimentiert werden darf. Sie graben Perlen aus, die bislang nur marginal Beachtung fanden und gestalten Beiträge, die zum Denken anregen. Und gewisse kulturelle Anlässe sind dann doch noch möglich. Halt nicht vor Publikum, aber dafür am Radio. In Zusammenarbeit mit der Radioschule klipp+klang bietet RaBe ausserdem zahlreiche Praktika an. Gerade jetzt, in dieser Zeit. Denn es gilt, weiterzugehen.

Luca D’Alessandro

Aktuell

Dein Einstieg in die Radio-Welt!

Das Ausbildungsradio RaBe hat zurzeit drei Praktika zu vergeben:

Moderation (40%): 3 Stellen

News-Journalismus (40%): 1 Stelle

Kultur-Journalismus (20%): 1-3 Stelle/n

Mehr Infos zu den einzelnen Praktika und Schwerpunkten gibt es auf der Ausbildungsseite.

Ein Praktikum bei RaBe ist die ideale Möglichkeit, in die Welt des Radiojournalismus und der Moderation einzutauchen. Interessierte erhalten eine solide, praktische Grundausbildung mit grossen journalistischen Freiheiten, viel Mitgestaltungsmöglichkeiten und eine zertifizierte radiojournalistische Ausbildung der Radioschule klipp+klang.

Die Bewerbungsfrist ist am 10. Mai 2020!



Hörmal

Tage der Sonne 2020 – Du und i für’s Klima!

Wie wichtig unser Umgang mit unserer Umwelt für unsere Zukunft ist, dürfte vielen klar sein. Gerade regelmässige RaBe-Hörer*innen sind da sicher gut informiert. Nichts desto trotz ist und bleibt es wichtig, immerfort und breit darüber zu diskutieren, neue Ideen vorzustellen, Lösungen zu suchen und den Menschen die sich täglich damit auseinander setzen Gehör zu verschaffen. Mitte Mai wäre dies einmal mehr in der Aktionswoche „Tage der Sonne“ im Löscher passiert und wurde nun aus aktuellem Grund ins Radio und Internet verschoben. Vom 15. – 22. Mai erwarten euch spannende Beiträge zur Energiewende mit Experten der Stadt Bern, der Klimajugend, von Public Eye, der Wirkerei und vielen Bernerinnen und Bernern. Sie beantworten Fragen zur Energiewende, Klimaschutz, Energiesparen, Recycling und Upcycling und Förderung des ökologischen Denkens und Handels. Auch die Poetry-Slamer rund um (den RaBe-Hörer*innen nicht unbekannten) Kay Wieoimmer, nehmen sich dem Thema an und auch das gibt’s zu hören. Natürlich auf RaBe!

Martin Schneider

News

Literaturfestival LIT auf RaBe

In Zusammenarbeit mit RaBe veranstaltet das Tojo Theater die diesjährige Ausgabe des hauseigenen Literaturfestivals LIT als eine Reihe von Hörbeiträgen. Studierende aus dem 2. und 4. Semester des Schweizerischen Literaturinstituts lesen aus ihren werdenden, unfertigen oder zur Reife geschliffenen Texten, aus Vollendetem und Unvollendetem, allein oder zu zweien.

Mit: Andri Bänziger, Anna Chevalier, Erika Do Nascimento, David Isenschmid, Harun Roci, Maru Rudin, Aleksandra Sekanic, Michal Steinemann, Julia Toggenburger, Mascha Unterlehberg, Nina Vedova.

25. bis 29. Mai, jeweils um 12 Uhr

Sandro Griesser

à suivre #37 on air

Die Semesterpräsentationen „à suivre“ des HKB-Studiengangs Sound Arts sind seit Jahren eine feste Grösse in der Berner Konzertlandschaft. Normalerweise werden im Rahmen von Semesterarbeiten und Bachelor-Abschlussprojekten bis in den letzten Winkel des Hauses an der Papiermühlestrasse 13d interaktive Soundinstallationen, Videovertonungen, Performances etc. gezeigt. In zwei Konzerten gibt es ein breites Spektrum an mehrkanaliger elektronischer Musik, Stücke für Instrumente mit Live-Elektronik, Improvisationen mit selbstgebauten Controllern oder experimentelle Clubmusik.

All das kann dieses Jahr nicht gezeigt werden. Trotzdem werden die Konzerte, Installationen und Performances stattfinden – nur eben in einer anderen Form.

Zusammen mit RaBe werden die konzertanten Semesterarbeiten und Examenswerke am Freitag, 29. Mai von 20 bis 22 Uhr in einem recht ungewöhnlichen Mix im Radio präsentiert. Diesmal zusätzlich angereichert mit Statements der Komponist*innen sowie Interviews zu den gespielten Werken.

Teresa Carrasco und Michael Harenberg

Aufgehorcht

7A@home – die Jugendsendung aus der Quarantäne

Sechs Wochen Schule zuhause am eigenen Schreibtisch – wie haben Jugendliche diesen Ausnahmezustand (üb)erlebt? Als krönender Abschluss ihres Fernunterrichts hat die Klasse 7A aus Biel zwar getrennt – aber dennoch gemeinsam – eine Radiosendung gestaltet. Darin berichten die Jugendlichen über ihre Erfahrungen.

7A@home, Freitag 8. Mai, 15-16 Uhr

BestBlues

Noch einmal ein pandemisch-spezielles BestBlues am 10. Mai: Eine zweistündige und geballte Ladung von Swamp Soul, Moonshine Rock, Country Funk und Trailer Park Blues: Keep on chooglin‘!

BestBlues, Sonntag 10. Mai, 15-17 Uhr

Wie wichtig unser Umgang mit der Umwelt ist, dürfte vielen klar sein. Mitte Mai hätte im Löscher die Aktionswoche „Tage der Sonne“ stattgefunden. Aus aktuellem Grund findet sie nun bei uns im Radio und im Internet statt. Vom 15. – 22. Mai erwarten euch spannende Beiträge zur Energiewende. Mehr Informationen zur Aktionswoche findet ihr unter HÖRMAL.

Tage der Sonne, Freitag-Freitag, 15.-22. Mai, diverse Zeiten (siehe Programm)

Anders

Corona Information

Im Mai, und wahrscheinlich noch darüber hinaus, wird ein Teil unserer Sendungen nicht im Programm sein. Alle, die die Möglichkeit haben, werden ihre Sendungen für euch von zu Hause aus produzieren. Dies kann Einfluss auf die Tonqualität haben. Wir bitten euch um Verständnis. Trotz den schwierigen Umständen setzen wir alles daran, euch die bestmögliche Unterhaltung zu bieten und mit Information auf dem Laufenden zu halten. RaBe bleibt für dich auf Sendung, bleib du für uns zuhause!

Time to Move

Der Podcast „Time to Move“ musste wegen Corona eine Zwangspause einlegen. Neue Folgen gibt es wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Bis es wieder Nachschub gibt, könnt ihr den ganzen Podcast hier nochmals nachhören.

Das aktuelle Programm anschauen