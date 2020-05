Mario ist gebürtiger Wiener, ist in London aufgewachsen und lebt momentan (noch) in Bern. In seinem fantastischen Studio (Nerd-Alert!) produziert Mario D&B. In unserer Sendung wird er aber B-Seiten und spezielle musikalische Schmankerl aus seiner Plattensammlung spielen.

Wir freuen uns auf seinen Gastmix!