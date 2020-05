Aussen vor – Eine Fotoreportage

Heute sprechen wir im RaBe-Info mit dem Reporter Klaus Petrus über sein Foto-Projekt bei welchem er Randständige in den Gassen Berns und Biels begleitete und mit der Kulturwissenschaftlerin Madita Oeming über Pornografie und darüber wie diese aus der Schmuddelecke geholt werden kann.

(Den Podcast gibt’s hier ab Mittag)

Unterwegs mit Menschen am Rande der Gesellschaft

Gestern sprachen wir hier im RaBe-Info mit Ruedi Löffel von der Kirchlichen Gassenarbeit über das Leben in den Strassen Berns zu Zeiten von Corona, heute möchten wir das Thema erneut aufgreifen, allerdings mit einer anderen Perspektive.

Klaus Petrus ist Fotojournalist und Reporter, er war oft in Krisengebieten unterwegs, so z.B. in der Ostukraine, im Nordirak oder im Gazastreifen. Für sein neustes Projekt reiste er jedoch nicht in ferne Länder, sondern porträtierte Menschen am Rande der Gesellschaft hier in der Schweiz. Menschen, die einen grossen Teil ihrer Zeit auf der Gasse verbringen, in Biel und in Bern.

Entstanden ist eine eindrückliche Foto-Reportage in schwarz-weiss, die er dem RaBe exklusiv zur Verfügung stellt. Einzelne Bilder davon sind auch im neusten Strassenmagazin Surprise zu finden. Dieses freut sich über jegliche Unterstützung – wegen den Corona-Massnahmen kann es derzeit nur online gekauft werden oder in Bern im Lorraine-Laden LoLa.