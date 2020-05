Dehnübungen mit der Wahrheit

– Subkutan Talk –

Die Mondlandung? Wurde in Hollywood gedreht. 9/11? Wurde nicht von Al-Quaida sondern vom Bush-Regime geplant und durchgeführt. Impfungen? Verbreitet Autismus. Klingt alles nach Hirngespinst? Nur wenn man alle Fakten kennt und/oder der Regierung und der offiziellen Wissenschaft Glauben schenken mag. Wer einen Teil der Fakten ignoriert und sich gewisse Dinge dazu dichtet, der kann schneller von einer Verschwörungstheorie überzeugt sein, als ihm oder ihr lieb ist. Was eine Verschwörungstheorie ausmacht, warum wir alle einen Hang dazu haben und was Donald Trump damit zu tun hat, damit befasst sich dieser Talk. Christophe Hutmacher im Subkutan-Talk mit dem Sozialwissenschaftler Marko Kovic. Er ist Präsident des Think Tank Skeptiker Schweiz und Betreiber des Podcasts Denkatelier.

Und wenn dich interessiert, was Donald Duck und Donald Trump gemeinsam haben, dann klicke hier.