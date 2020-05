à suivre #37 on air

Die Semesterpräsentationen „à suivre“ des HKB-Studiengangs Sound Arts sind seit Jahren eine feste Grösse in der Berner Konzertlandschaft. Normalerweise werden im Rahmen von Semesterarbeiten und Bachelor-Abschlussprojekten bis in den letzten Winkel des Hauses an der Papiermühlestrasse 13d interaktive Soundinstallationen, Videovertonungen, Performances etc. gezeigt. Und in zwei Konzerten gibt es ein breites Spektrum an mehrkanaliger elektronischer Musik, Stücke für Instrumente mit Live-Elektronik, Improvisationen mit selbstgebauten Controllern oder experimentelle Clubmusik.

All das kann in diesem Sommer leider nicht gezeigt werden. Trotzdem werden die Konzerte, Installationen und Performances stattfinden – nur eben in einer anderen Form.

Zusammen mit dem Berner Kulturradio RaBe werden die konzertanten Semesterarbeiten und Examenswerke am Freitag, 29. Mai von 20 – 22 Uhr in einem recht ungewöhnlichen à suivre-Mix im Radio präsentiert. Diesmal zusätzlich angereichert mit Statements der Komponistinnen und Komponisten und Interviews zu den gespielten Werken.

Mediale Experimente gehören zur Ausbildung in Sound Arts an der HKB und so freuen sie die Studierenden auf ein aussergewöhnliches à suivre #37 am Radio und im Livestream.

Die übrigen Semester- und Examensprojekte werden am 29. und 30. Mai ebenfalls online präsentiert. In Form von Videodokumentationen und Live-Streams werden Klanginstallationen, Performances und Videoperformances gezeigt. Details dazu gibt es rechtzeitig über die Homepage hkb-soundarts.ch.

Teresa Carrasco und Michael Harenberg (Leitung Studienbereich Sound Arts / HKB)