Tage der Sonne 2020

„Du und ig für`s Klima“

RaBe präsentiert die Aktionswoche „Tage der Sonne“ in der Stadt Bern. Von 15.-22. Mai mit interessanten Beiträgen zu wichigen Umweltthemen, direkt in eure Stuben. Vermittelt werden konkrete Infos und umsetzbare Tipps & Tricks, wie alle ihren ökologischen Fussabdruck im Alltag verkleinern können. Die Tipps sind so ausgesucht, dass jede und jeder sie gleich zu Hause umsetzen kann und weiss, wo er oder sie bei Bedarf in der Stadt Bern Hilfe und Beratung holen kann.

Interview mit der Klimajugend 15. Mai in der Morgenshow

Beitrag zur Klimawende in der Stadt Bern 15. Mai 12:00 Uhr

Beitrag zum Klima Slam 15. Mai 15:00 Uhr

Der Klima Slam mit Kay Wieoimmer auf RaBe 20:00 – 22:00 Uhr

Strassenumfrage zur Energieeffizienz im Haushalt Dienstag 19. Mai

Shopping Experiment: Schafft es unsere Botz3000 Crew, sich innert kurzer Zeit mit je 20.- ein komplett neues Outfit in Brokis, Flohmis und durch tauschen zu besorgen? Am Donnestag 21. Mai im Botz3000

Beiträge zu Ökologie und Kleidung mit der Wirkerei Victoria und Public Eye am Freitag 22. Mai um 12:00 Uhr

Weitere Infos zum Anlass findet ihr unter www.tagedersonne.ch/onair