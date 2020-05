Corona-Special II

Bi aller Liebi…

es gibt Themen in Bezug auf die Corona-Krise, die zu kurz kommen!

Die Corona-Massnahmen beeinflussen massiv unser alltägliches Verhalten. Eingeübte Abläufe wie das Umarmen oder Händeschütteln zur Begrüssung sind zur Zeit verboten. Wie lange dauert es, bis eine neue Verhaltensweise zur Gewohnheit wird? Werden wir uns nun auf ewig zur Begrüssung die Ellbogen entgegenstrecken? Die Psychologin und Verhaltenstherapeutin Daniela Gnägi gibt Auskunft.

Wir alle haben in den letzten zwei Monaten neue Verhaltensweisen eingeübt. Welches Verhalten finden wir sogar besser als vor Corona? Was fehlt uns und wünschen wir uns zurück? Zita Bauer hat in ihrem Freundeskreis nachgefragt und mit den Antworten eine Audiocollage erstellt.

Oft wird ja behauptet, eine Demokratie sei ein träges System. Aber die letzten zwei Monate haben das Gegenteil gezeigt. Innert kürzester Zeit wurden einschneidende Massnahmen gegen unsere Bewegungs- und Konsumfreiheit beschlossen. Der Philosoph Gianfranco Soldati findet, dass nach den krassen Corona-Massnahmen nun auch andere ethische Werte mit wirtschaftlichen Interessen abgewogen werden können, z.B. der Schutz unseres Klimas. Wie er das genau meint, führt er im Telefoninterview mit Livia Schambron aus.