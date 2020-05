Hyphe – Onlinegame und Performance in einem

Was haben Menschen und Pilze gemeinsam? Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel. Gräbt man allerdings unter einem Pilz den Boden um, offenbart sich ein weitverzweigtes Netzwerk, worüber Pilze nicht nur untereinander, sondern auch mit Bäumen kommunizieren. Das Wood Wide Web ist quasi das Internet des Waldes.

Die Pilz-Analogie spielt denn auch eine zentrale Rolle im neuen Stück Hyphe von onlinetheater.live. Jahre vor der Corona-Krise hat das Kollektiv damit begonnen, sich mit dem Internet als Theaterraum zu beschäftigt und hat mit Hyphe nun ein Stück geschaffen, das irgendwo zwischen Onlinegame und Performance zu verorten ist. Rund 50 Mitspieler*innen können sich mit ihren Laptops ins Geschehen einschalten und mithelfen, die Frage zu verhandeln, wie nahe wir uns kommen können und welche Rolle radikale Ehrlichkeit dabei spielt.

Als Mitspielerin werfe ich Hyphen aus, also Pilzfäden, um mich mit anderen Teilnehmer*innen zu verbinden und in einem Textfeld gemeinsam Fragen zu beantworten. «Wovor hast du dich als Kind gefürchtet? Was sind deine Ticks? Muss Geben und Nehmen immer in der Balance sein in einer Beziehung? Wie ehrlich warst du gerade beim Antworten?» Mit Fragen wie diesen stellt sich beim Spielen relativ schnell eine Intimität mit einem Gegenüber ein, zumal der anonyme Rahmen der virtuellen Welt einen wohl ehrlicher antworten lässt, als man dies in der Realität tun würde. Der Bildschirm zeigt: Das Netzwerk wächst und beginnt sich zu festigen.

Bei Hyphen mitzuspielen ist kurzweilig und unterhaltsam, zumal mit der Chatfunktion eine zusätzliche Ebene geschaffen wurde, über welche sich die Teilnehmenden austauschen und ins Spiel einbringen können. Wenn sich dann auch noch die Figur Jan Schäfer (Saladin Dellers) live ins Geschehen einschaltet und mit beinahe schon sektiererischem Eifer die Gefolgschaft zu absoluter und radikaler Ehrlichkeit auffordert, entwickelt sich eine zusätzliche Dynamik, die ungut an Fernsehprediger und Verschwörungstheoretiker erinnert und damit wiederum eine Brücke zum Jetzt schlägt. Somit wäre denn auch die Frage beantwortet, ob eine Game-Performance wie Hyphe noch Theater sei. Auf jeden Fall.

Hyphe noch vom 20. – 24. Mai 2020, Anmeldung hier

Audio-Beitrag mit Interviewmitschnitten der Hyphen-Machenden