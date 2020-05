Von der Pflanze in die Lunge: Die Zigarette

– ganze Sendung-

Du sitzt im Zugabteil, ein gelbes Rapsfeld zieht draussen an dir vorbei, du lehnst dich zurück und ziehst genüsslich an deiner Zigarette…Moment, woran ziehst du?! Was früher Gang und Gäbe war, ist heute anders. Das Rauchen in den Zügen ist verboten, das Wissen zur Gesundheitsschädigung des Rauchens ist gestiegen und die sozialen Gewohnheiten verändern sich. In der heutigen Sendung Subkutan widmen wir uns der Zigarette, aus ökonomischer genauso wie aus gesellschaftlicher Perspektive.

Wusstest du, dass im Kanton Freiburg Tabak angepflanzt wird? Wir sprechen mit einem lokalen Zigarettenherstellenden und wollen wissen, ob sich das Geschäft mit dem Schweizer Tabak lohnt. Die Zigarette konnte ausserdem die Männerwelt in Angst und Schrecken versetzen, insbesondere dann, wenn eine Frau im 19. Jahrhundert an ihr zog. Gibt es auch heute noch geschlechtsspezifische Unterschiede beim Rauchen? Wir finden’s heraus und sprechen mit der Lungenliga. Und wie klingen die gesundheitsschädlichen Stoffe, die sich in der Lunge ausbreiten? Ein Kurzhörstück entführt uns in die Geräuschwelt eines Rauchers.

Schweizer Tabak: Lohnt sich das?

Der Tabakanbau hat in der Schweiz Tradition, doch lohnt sich die Zigarettenherstellung mit Schweizer Tabak überhaupt? Das wollte Manuela Meuli von Roger Koch wissen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Koch & Gsell. Sie stellen die Schweizer Zigarette «Heimat» her.

Die rauchende Frau: Schreckgespenst oder Normalität?

„Ich rauche Zigarren und glaube nicht an Gott“, mit diesem Satz haben Frauen im 19. Jahrhundert die Männerwelt in Angst und Schrecken versetzt. Denn lange schickte es sich nicht, wenn auch Frauen rauchten. Und wie sieht es heute aus? Wie rauchen gegendert ist und was es noch heute für geschlechterspezifische Unterschiede beim Rauchen gibt, das diskutiert Selina Pfeiffer mit Claudia Künzli von der Lungenliga Bern.

Mehr Infos erhälst du ausserdem im Buch „Feuer gefällig? Eine Kulturgeschichte des Rauchens“ von Melanie Aufenvenne.

Kürzer als eine Zigarette

Wie klingen die giftigen Stoffe, die sich in der Lunge ausbreiten? Ein Kurzhörspiel „Schall und Rauch“ von Federico La Scalia und Rahel Schnidrig. Nominiert für den Flashstory Wettbewerb am SonOhr Festival 2018.