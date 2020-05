5-Minuten-Sprachnachricht von Namaka

Wir von der Sendung Radieschen fordern Schweizer Musik-Acts dazu auf, uns eine genau fünf Minuten lange Sprachnachricht (nicht kürzer und nicht länger) zu schicken, in welcher sie kurz von sich und ihrer momentanen Verfassung erzählen. Diesmal zum Thema „Musikschaffende in der Corona-Zeit“.

Hier die ziemlich synthetische Sprachnachricht von Namaka (Electro-Pop aus Bern), in welcher von ihrer neuen EP „Water on the Sun“ gesprochen wird und nach neuen Wohnmöglichkeiten gesucht wird … Namaka kannst du live am Freitagabend, 21. Mai 2020 ab 19.30 Uhr an der Stage at Home #5 erleben (auf deinem Bildschirm zuhause auf dem Sofa).

