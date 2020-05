«Meine ganz persönlichen VIPs»

Liebe Freunde. Ab heute hängen die Prints meiner ersten Solo-Ausstellung in der Art Gallery Zet2 an der Postgasse 46. Es ist superaufregend für mich und damit auch doppelt so frustrierend, kann ich euch im Moment zu keiner Vernissage einladen. What a drag… 😕 Wozu ich euch allerdings einladen kann und ich euch sehr dazu ermutigen möchte ist, einen Termin abzumachen und einen kleinen stroll durch die Galerie zu machen und mir dann fundiertes feedback zu den Illustrationen zu geben. Die Ausstellung dauert vom 21.5 – 12.6., 2020. Öffnungszeiten der Galerie sind Mi-Fr, 14-18h. Termine für Besichtigungen: contact@zet2.ch // Tel.-Nr. unter zet2.chWäre eine tolle Sause geworden. Aber vielleicht gibt’s ja eine Finissage. Who knows. Liebster Dank gilt sicher schon mal den folgenden Leuten: Adrian Zahn @art_gallery_zet2 für die Anfrage und den freundlichsten Einstieg ins „Künstlerdasein“, den man sich wünschen könnte. Robert Butler Mister Butler – Siebdruck & Grafik für drei Tage Gespräche im Farbverdünnerdunst und 90 fantastische Prints.Kaspar Kilchenmann @kk_efw für „Isch haut scho chli geiler ohni Pupille…“ und den quick, dirty and awesome Bewegtbildsupport.Sandra Kräuchi @zorraskitchen für die unaufhörliche Unterstützung, unerhörtes Verständnis und unerklärliche Liebe.Und last but by no means least Daniela Ozmo & Mario Matkovic für das kritischste Auge in der westlichen Hemisphäre und für das unerschütterliche Fundament, auf dem diese ausgestellten Arbeiten alle stehen.Alles VIPs für mich. Love, L#exhibition #ausstellung #art #digitalart #screenprint #portraits #drawing #procreate #siebdruck #screenprint #gallery #atelier #bern #blackandwhite #illustration #sketch #vip #author #musician #efentwell

Gepostet von Leo Matkovic am Mittwoch, 20. Mai 2020