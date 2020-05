5-Minuten-Sprachnachricht von Jay Jules

Wir von der Sendung Radieschen fordern Schweizer Musik-Acts dazu auf, uns eine genau fünf Minuten lange Sprachnachricht (nicht kürzer und nicht länger) zu schicken, in welcher sie kurz von sich und ihrer momentanen Verfassung erzählen. Diesmal zum Thema „Musikschaffende in der Corona-Zeit“.

Fünf Minuten von Jay Jules (Hip-Hop aus Bern), welcher sich Gedanken über die „Kleinen“ in der Corona-Zeit macht, allen den Ratschlag gibt, mehr Sachen zusammen zu machen und uns verrät, was es von ihm in Zukunft zu erwarten gibt. Jay Jules spielt neben Irina & Jones (Soul aus Bern) am Freitagabend, 29. Mai 2020 an der Stage at Home #6, live aus dem Gaskessel auf deinen Bildschirm.

