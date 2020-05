StattRadio Juni 2020

In dieser Ausgabe:

Liebe Alle

Zwischenbilanz Juni: Das Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Sind wir lieb? Sind wir gut? Ich meine hier nicht, in der Schule stets Bestnoten zu schreiben, die schönste Bikinifigur für den anstehenden Sommer zu haben und von allen bewundert zu werden.

Nein, ich meine, ob wir Sorge tragen zu dem was uns nährt, was uns gedeihen lässt, wo unsere Energie her kommt.

Simple Antwort auf meine Frage: Nein, ich denke nicht, dass wir aus der Corona-Situation etwas gelernt haben.

Mein tiefes Mitgefühl für alle, die auf irgend eine Art Leid und Schmerz erfahren mussten, die tatsächlich Atemnot erlitten oder Konkurs gingen. Bitte aber denkt daran, ändern wir uns nicht, ändert sich nichts: Die Plastikverpackungen in den Läden gibt es immer noch, Unverpackt-Geschäfte bleiben rar, Massentierhaltungen bleiben bestehen, die Abholzung der (Ur-)wälder geht weiter und wir wollen stets mehr, besser und schneller… und technischen Fortschritt.

„Erst wenn (…), der letzte Fluss vergiftet, (…) werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.“ Wirklich? Der Mensch lässt sich doch immer neue Wege einfallen. Ist das jetzt gut oder schlecht?

Samira Kohler

Aktuell

Bi aller Liebi… wir sprechen über Fussball

Unmengen an Bier, hie und da ein Tor und pöbelnde Fans? Extreme Transfersummen, eintönige Berichterstattung und massives Sponsoring? Ja, die Fussballindustrie. Aber, Fussball ist viel mehr als das! „Bi aller Liebi…“ es gibt doch auch andere Fragen als: Wie fühlst du dich nach dem Sieg? Oder: Wer gewann die Champions League 1982? Diese anderen Fragen stellen wir, trotz abgesagter EM 2020. Wir senden am Sonntag, 14. Juni 2020, live aus dem Kulturlokal Pusterum im Mattenhof. Unsere illustren Gäste aus der Fussballwelt haben viel zu sagen, sei es als Schweizermeisterin, Journalistin, Fan-Arbeiterin oder Wissenschaftlerin: Die ehemalige Nationalspielerin Nora Häuptle ist seit 2018 als erst zweite Schweizerin Inhaberin des UEFA-Pro-Diploms, der höchsten Trainerlizenz. Sie erzählt uns von ihrer Karriere. Die SRF-Sportjournalistin und Fussballexpertin Seraina Degen gibt uns Einblick in die Sportberichterstattung – und klärt für uns das journalistische Rätsel, weshalb nach den Fussballspielen immer dasselbe gefragt wird. Die Sozialarbeiterin Alexandra Herren war sieben Jahre lang Fan-Arbeiterin in der YB-Kurve. Heute ist sie Co-Präsidentin des Trägervereins „Fanarbeit Bern“ und berichtet über ihr Engagement. Wissenschaftlerin Marianne Meier lehrt und forscht an der Uni Bern zum Schwerpunkt Sport und Gender und hat vor 16 Jahren bereits ihre Lizarbeit über Fussball geschrieben. Sie erklärt uns, weshalb Sport immer auch ein Spiegel der Gesellschaft ist.

Dazu gibt’s viel gute Musik, leckeres Pusterum-Bier und ganz viel Bi aller Liebi-Power. Kommt vorbei, wir freuen uns!

Sonntag, 14. Juni 2020, 16 bis 18 Uhr, im Pusterum an der Schwarztorstrasse 102 im Mattenhof (Platzzahl beschränkt, Reservation direkt via Pusterum empfohlen)

Monika Hofmann & Livia Schambron

Hörmal

Common Ground: Ein Festival der Künste

Was geschieht, wenn sich Wort, Bild, Klang und Körper begegnen? Wie sieht eine zeitgenössische Kunst aus, die sich den traditionellen Zuweisungen zu einzelnen Sparten entzieht? Das Diplomfestival des Masterstudiengangs Contemporary Arts Practice (CAP) am Y Institut der Hochschule der Künste Bern (HKB) führt es vor. Hier kommen Fine Arts, Sound Arts, Performance Art sowie Literarisches Schreiben und Übersetzen zusammen. Entsprechend gross ist die Vielfalt an Formaten und Mischformen: von Performances bis Screenings, von Lesungen bis Konzerten, von Skulpturen bis Fotografien.

Das Diplomfestival des Master Contemporary Arts Practice der HKB findet dieses Jahr vom 18.-23. Juni online statt – auf der Website www.cap-common-ground.ch, die in Bälde aufgeschaltet wird. RaBe hat sich einen Überblick verschafft und präsentiert einige Höhepunkte des Festivals in einer Live-Sendung.

Freitag, 19. Juni 2020, 20 bis 22 Uhr Common Ground – ein Festival der Künste

Thomas Strässle

News

Radio aus dem Lorraine-Schulhaus

Ein Zeitzeugnis der besonderen Art erwartet die Hörer*innen dieser drei Spezialsendungen. Die Schüler*innen der Oberstufe Lorraine ermöglichen Euch einen Einblick in die Tage während des Fernunterrichts. Neben Erlebnisberichten und Interviews lassen die Kids die Puppen tanzen mit den Songs, die gerade den Nerv der Zeit treffen. Das Radioprojekt wurde von RaBe begleitet, die Sendungen von den Jugendlichen selbst umgesetzt und produziert.

Dienstag, 2. Juni 2020, 14-15 Uhr: „Schule in Zeiten von Covid19“

Donnerstag, 4. Juni 2020, 14-15 Uhr: „Lorraine Kids“

Freitag, 5. Juni 2020, 14-15 Uhr: „Schwan 7“

André Götte

Mitgliederversammlung Verein Radio Bern

Falls du Mitglied bist und dich wunderst, warum du immer noch keine Einladung zur alljährlichen Mitgliederversammlung bekommen hast – keine Angst, wir haben dich nicht vergessen. Aufgrund der Corona-Situation wird die Mitgliederversammlung auf den Herbst 2020 verschoben, denn lieber umarmen wir dich und trinken gemeinsam ein Glas Wein, statt dich in einem weiteren Zoom-Meeting zu langweilen. Die Einladung folgt!

Magdalena Nadolska

Aufgehorcht

Pfingst-WuKo

Wir erfüllen eure Wünsche! Salim, iTinu und Steph spielen deinen Lieblingssong: Am Pfingstmontag von 13 – 16 Uhr! Schick uns deinen Wunsch auf wuko@rabe.ch und wenn du ihn in eine Sprachnachricht packst, dann kommst du vielleicht ins Radio! Für einmal quält Steph keine Praktikant*innen, iTinu schraubt an keinem Server… und Salim schreibt keine News.

Pfingst-WuKo, Montag 1. Juni, 13-16 Uhr

Blues Zeppelin Live-Mitschnitte

Am 2. November 2019 hat im Kulturhof Schloss Köniz die Konzertreihe zum 30 Jahre Blues Zeppelin Jubiläum stattgefunden. Nun gibt es im Juni zwei Live-Mitschnitte zu hören. Am 14. Juni läuft die Canada Nite featuring Morgan Davis mit Special Guest Hank Shizzoe. Und am 28. Juni die Canada Nite featuring MonkeyJunk.

Blues Zeppelin, Sonntag 14.+28. Juni, 15-16 Uhr+15-17 Uhr

Was ist Geld und geht es auch ohne? Teil drei.

Inzwischen übersteigt in vielen Ländern die Geldmenge die nationale Wirtschaftsleistung. Wie kann das sein? Bei polyphon sind wir zuletzt in zwei Sendungen der Frage nachgegangen, was Geld ist. Dass es weniger als Tauschmittel denn als Schuldtitel verstanden werden muss. Und wir haben gefragt, wie eine Gesellschaft ohne Geld aussehen kann. Am 30. Juni um 17 Uhr schauen wir mit Aaron Sahr hinter die Kulissen der bizarren Welt der Finanzmärkte. Er sagt, dass das Recht, Geld zu schaffen, an die Geschäftsbanken abgegeben wurde. Die ersten beiden Teile gibts hier nachzuhören.

polyphon, Dienstag 30. Juni, 17-18 Uhr (WH 12.7., 11-12 Uhr)

