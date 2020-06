«Arme Schweine»: Verstösse gegen das Tierschutzgesetz

Gestern veröffentlichte die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus verdeckt gemachte Aufnahmen aus Schweizer Schweineställen. Zu sehen sind kranke, verletzte und tote Schweine – sowie Ställe, in denen nicht einmal die Mindeststandards des Tierschutzgesetzes eingehalten werden.

«Die Bilder stammen aus 13 verschiedenen Betrieben in sieben verschiedenen Kantonen, wobei die Zustände überall vergleichbar sind. Somit gehen wir davon aus, dass die Aufnahmen repräsentativ sind für die ganze Schweiz», sagt Tobias Sennhauser, Präsident von «Tier im Fokus».

Im selben Zeitraum, in dem die Aufnahmen entstanden seien, lief ausserdem ein Programm mit Tierschutzkontrollen im Auftrag des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Von den vertieften, unangemeldeten Kontrollen erhoffte sich das BLV eine präventive Wirkung. Ohne Erfolg: «Viele Landwirt*innen missachten systematisch die Regeln, selbst wenn Kontrollen angekündigt wurden», so Sennhauser.

Die Stiftung für das Tier im Recht hat bereits gegen neun Betriebe Anzeigen eingereicht, wegen Verstoss gegen das Tierschutzgesetz.