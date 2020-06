E Song wo irgendwie passt…

Auch wir vom BOTZ3000 kommen an den Ereignissen der letzten paar Tage nicht herum. Unsere Sendung richtet diese Woche also den Blick über den Atlantik und widmet zwei Stunden der Problematik der wir gegenüberstehen.

Aber nicht nur in den USA haben die 70er Jahre eine Renaissance. In Thun läuft ab dem 11. Juni das grosse Auto Drive-In-Kino und lädt Jung und Alt dazu ein in Nostalgie zu schwelgen. Um mehr über das Event zu erfahren setzt sich Fiore mit Kay Eskes, einem der Veranstalter zusammen redet über die Ursprünge des Autokinos Thun und die Organisation in Zeiten des Coronas.