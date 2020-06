5-Minuten-Sprachnachricht von Casanora

Wir von der Sendung Radieschen fordern Schweizer Musik-Acts dazu auf, uns eine genau fünf Minuten lange Sprachnachricht (nicht kürzer und nicht länger) zu schicken, in welcher sie kurz von sich und ihrer momentanen Verfassung erzählen. Diesmal zum Thema „Musikschaffende in der Corona-Zeit“.

In einem kleinen Frage-Antwort-Spiel hörst du hier die fünf Minuten von Casanora (Electro aus Bern). Casanora hat dieses Jahr am m4music das Demotape in der Kategorie „Electronic“ gewonnen. Das nächste Mal live kannst du sie am Freitagabend, 5. Mai 2020 an der Stage at Home #7 erleben, direkt aus dem Gaskessel auf deinen Bildschirm.

Hier findest du weitere 5-Minuten-Sprachnachrichten.