Gespielte Lieder 09.06.2020

166 Sendung 09.06.2020

Never to old for rock n roll

Gespielte Lieder

01 Killers – Meadly We will rock you & Smoke on the Water 1994

02 Iron Maiden – Prowler 1980

03 The Lazys – Nothing But Trouble 2018

04 Alice Cooper – Don’t Give Up 2020

05 Deep Purple – Throw My Bones 2020

06 VOODOO CIRCLE – Higher Love 2018

07 Whitesnake – Always the Same 2020

08 The Dead Daisies – Unspoken 2020

09 Vandenberg – Skyfall 2020

10 Korn – Can You Hear Me 2019

11 The Ghost Inside – Aftermath 2020

12 The Dead Daisies – Rockin‘ In The Free World 2017