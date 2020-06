Tracklist 9.6.20

Artist / Track

Jessie Reyez – COFFIN (Acoustic)

Sirens Of Lesbos – How Many Miles

Céu – Malemolencia

Karate Boogaloo – The Lawsuit

Karl Hector & The Malcouns – Hymnin5 (Extended)

Basement Jaxx – Hot ’n Cold

Daniel Grau – Nunca Conoci Amor Igual (Fallen)

Sunday Service Choir – Follow Me – Faith

Raze De Soare – Fereastra Usa

Mavis John – Use My Body

Lee Moses – California Dreaming

Everything Is Recorded (feat. Obongjayar and Yazz Ahmed) – Carry Me

TLC – Waterfalls

Madison McFerrin – Learn Your Lesson

Ibeyi – River

Ramz – Family Tree

Cheap Trick – I Want You to Want Me

Panda Lux – Staub

Coucou Chloe – NOBODY

Aya Nakamura – Pookie

Uji – La Descarriá

ROSALÍA, Travis Scott – TKN

Fatoumata Diawara – Kanou Dan Yen

Genesis Owusu – awomen amen

Kondi Band – Thank You Mama

Rimarkable – I’m in Trouble

Vybz Kartel – Not Ok

jus hailu – 752

Deepmaniak – Sing It Back

Neval – Papatya Fali (Menachem 26 Remix)

Erlend Øye, La Comitiva – Paradiso

Marco Castello – Porsi

Barbara Mason – Oh, How It Hurts

Liliput – Hedi’s Head

The Bamboos – Hard Up

Bongeziwe Mabandla,Synapson – Yise (feat. Bongeziwe Mabandla)

Ion din Dorobanai, Renato din Salaj – Nu E Injoseala (N-am Carti De Credit)

Poolside – Do You Believe

Your Planet Is Next – Belive

Shakira – Illegal

Özdemir Erdoğan – Gurbet

Hörempfehlungen

Realitäter*innen von Hoe_mies und

Exit Rascism von Tupoka Ogette

Dj Set Ruby Kwasiba Savage hier

Playlist