Botz3000: Dr Donschti Nami Retter

Die Luft riecht nach Donnerstag Nachmittag und unsere zwei Moderatoren Fiore und Samuele haben ihren Platz im Studio eingenommen! Heute stehen Musik, Kletterwände und lautes Denken auf dem Speiseplan.

Das heutige Interview, geführt von Christof von Botz3000, katapultiert uns auf dem höchsten Berg. Oder zumindest auf eine Kletterwand. Denn das Sportklättern wäre an den Olympischen Spielen diesen Sommer in Tokyo das erste Mal überhaupt im Programm gestanden. Und dafür hat sich unser heutiger Studio Gast qualifiziert. Petra Klingler erzählt uns heute im Live Interview was die Verschiebung der Olympischen Spiele, wegen Corona, für sie bedeutet.

„Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt“, „Alles für die Katz“

Man kennt diese Sprüche aber was bedeuten diese wirklich? Max und Marco von Botz3000 haben sich über diese Redewendungen schlau gemacht und nehmen diese wortwörtlich auseinander. Hast du eine passende Redeart oder Alltagsfrage? Dann schick uns diese via Mail an botz3000@rabe.ch und werde überrascht was Marco und Max für dich heraus finden werden!

Lisa von Botz3000 hat mit den sozialen Medien ein Hühnchen zu rupfen. Denn auch wenn Hundefilter auf Instagram ab und zue berächtigt sind und es schön ist Plattformen für Austausch zu gebrauchen gibt es ein kleines Problem: Das ständige sich einmischen und seinen Senf dazu geben. Klare Ansage von Lisa in ihrem heutigen „Der Text“

Und natürlich kommen wieder unsere zwei Musik Experten wieder zu Wort. Christof von Botz3000 lässt in seinem „Erschte Löffeli Musik“ Pädu zu Wort kommen mit seinem gewählten Song Titel von den Beatles. Und im OnRepeat erzählt uns Salim von Botz3000 von Yung Prado.

Sendung verpasst? Hier kannst du sie jederzeit nachhören: https://www.mixcloud.com/Botz3000/botz3000-im-chlätter-flash-sendung-vom-110620/