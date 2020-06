Akuter Personalmangel an Schulen

In der Schweiz mangelt es auf fast allen Stufen an qualifizierten Lehrpersonen und eine Studie des Santa Fe Institutes untersucht Hassreden im Netz und kommt zum Schluss: dagegen halten zeigt Wirkung. Den Podcast zur Sendung gibst hier:

Lehrerverband schlägt Alarm: Personalmangel an Schulen nimmt zu

Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) zeigt sich äusserst besorgt über den Personalmangel an Schweizer Schulen. Auf fast allen Stufen fehlt es in der Schweiz derzeit an Klassenlehrpersonen. Vor allem in der Heilpädagogik, der Logopädie sowie im Fach Französisch ist die Lage kritisch. Auch Schulleitungsstellen sind schwer zu besetzen. Zu diesem Schluss gelangt der Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (VSLCH) in einer Mitgliederumfrage.

Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) fordert nun eine Steigerung der Berufsattraktivität durch bessere Anstellungsbedingungen sowie weitere langfristig wirksame Massnahmen. Wie der Dachverband in einer entsprechenden Mitteilung kommuniziert, erschweren nicht konkurrenzfähige Löhne und Anstellungsbedingungen die Besetzung offener Stellen massiv. Die Coronakrise sowie steigende Schülerzahlen und anstehende Pensionierungen von Lehrpersonen verschärfen die Situation zusätzlich.

«Aufgrund des fehlenden Personals werden Schulen in zahlreichen Kantonen gezwungen sein, unbefriedigende Notmassnahmen zu ergreifen», betont Franziska Peterhans, Zentralsekretärin des LCH, gegenüber Radio RaBe. Ein Drittel der Schulleitenden hätte bereits im vergangenen Jahr nur teilweise stufen- oder fachqualifizierte Lehrpersonen einstellen können. Laut dem LCH ist davon auszugehen, dass im neuen Schuljahr noch häufiger nicht genügend ausgebildetes Personal vor den Klassen stehen wird.

Gegenrede bringt’s!

Wie umgehen mit Hass im Internet? Diese Frage stand im Zentrum einer Studie des Santa Fe Institutes. Um den Verhaltensweisen online auf die Spur zu kommen, lehrten die Wissenschaftler*innen einer künstlichen Intelligenz Hassrede von Gegenrede zu unterscheiden. Als Grundlage dafür dienten neun Millionen deutschsprachige Tweets – ganze Diskussionen zwischen der rechten Trollarmee Reconquista Germanica und ihrem Gegenentwurf Reconquista Internet, ein Netzwerk gegen Hass, welches vom deutschen Satiriker Jan Böhmermann gegründet wurde.

Die Studie konnte nachweisen, dass die Gegenrede das Klima auf Twitter nachhaltig verbessere. Nicht nur innerhalb eines einzelnen Kommentarstrangs werde der Umgangston freundlicher, sondern dank dem breiten Einsatz von Reconquista Internet wurde auch die Plattform als ganzes weniger für Hassposts verwendet.

Die Gründung von Reconquista Internet im Jahre 2018: