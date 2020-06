Remembering Keith Tippett – DO 2. Juli 2020

DO 2. Juli 2020, 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Remembering Keith Tippett (1947-2020)

Ein klingender Nachruf für den englischen Pianisten, Komponisten und Wegbereiter des heutigen Stil-Pluralismus. Keith Tippett war eine einflussreiche Persönlichkeit der britischen Jazzszene und machte von 1970 an Geschichte mit seinen Fusionen von Postbop, Free Jazz und Free Music mit Art Rock. Ob solo, mit Small Band oder mit einem seiner Grossorchester, er war rundum offen und ein freier Improvisator mit kompositorischem Sinn. The Guardian: „Er hatte die Gabe, selbst die fremdesten Aussengebiete der modernen Musik in einen attraktiven Ort zu verwandeln“.

2020.07.03.AL Crisscross 111.Remembering Keith Tippett