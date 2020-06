Kinderbuch-Tipp: „Ben und Teo – Zwei sind einer zu viel“

Über die Sendung

Leporello on Air ist die Radiosendung des Online-Magazins leporello.ch. Gemacht wird sie von einer Nachwuchs-Crew, die trotz jungen Jahren aus Profis im Bereich Kinder- und Jugend-Literatur besteht! Das Team lernt das Handwerk des journalistischen Schreibens und bekommt in Zusammenarbeit mit RaBe einen Crash-Kurs in Radiotechnik und im Schreiben fürs Hören. So interviewen die engagierten Kids Autor*innen, Verlagsleiter*innen und andere Literatur-Expert*innen. Ausserdem üben sie sich in Audio-Kritiken von aktuellen Büchern.

Unterstützt wird die Sendung durch die Stadt Bern, die SRKS und die Burgergemeinde Bern.