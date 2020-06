StattRadio Sommerausgabe

In dieser Ausgabe:

Sommer-Poesie

Durch alle Winkel wuchern sie in der Ruhe, neugieriges Grün, zart Spitzen anstupsend zuerst, über Kanten lugend, sich um Kabel wickelnd, nach und nach in Blinkendes dringend, durch Festes stossend, Klimpertasten brechend, mit sich ziehend, sich in alle Richtungen fühlend, ausbreitend, erobernd, berauscht über allem thronend… Samtene Schwere versperrt Wege zu Knöpfen und Schaltern, verschleiert kühles Zischen, anhaltendes Rauschen. Stille macht sich breit, nimmt den filigran gewachsenen Raum ein, nur ab und zu ein Knacksen zwischen den saftigen Blättern, vom grünen Satt verschluckt. Da. Scheues Rascheln. Ein nasses Näschen, wache Ohren, huschende Augen. Ein Mäusetier kommt aus den Tiefen der Grüntöne hervor, trippelt über den Boden, wartet, geht weiter, weicht Licht und Schatten aus, schielt hoch, umfängt eine Liane, zögert, zieht… Gefährlich muckst das schwebende Naturwerk über ihm, die Klimpertasten blitzen auf im schläfrigstaubigen Sonnenstrahl. Kurz steht alles still… bevor das feingliedrig Durchdringte, Kraftstrotzende, Atmende… ungebremst in sich zusammenkracht, den Zauber unter sich begräbt.

Nature „morte“ – „Still“leben. Oder: Fantasie einer Rückkehr. Oder: Sind die RaBen aus dem Horst, tanzen die Pflanzen.

Jazmin Vazquez

Aktuell

Album-Tipp: Jacky Terrasson – 53 (Blue Note)

Der französisch-amerikanische Jazzpianist Jacques-Laurent Terrasson, besser bekannt als Jacky Terrasson, hat das aktuell vorliegende Album „53“ im Laufe seines 53. Lebensjahres komponiert und mit drei unterschiedlichen Trios eingespielt. Entsprechend abwechslungsreich kommen die 16 Titel daher: Während die Einen einen Bossa-Einschlag haben, sind andere eher balladesk aufgebaut. Dritte wiederum sind Terrassons Idolen nachempfunden. In „Kiss Jannett For Me“ wird Keith Jarrett und im Opener „The Call“ dem Pittsburger Jazzpianisten Ahmad Jamal Respekt gezollt. Die Erfahrung, die Terrasson in seinen Jahrzehnten auf den Jazzbühnen erlangt hat, ist in jeder Note spürbar. Wer „53“ hört, muss auf die Flexibilität des Pianisten gefasst sein und sich von ihr mitreissen lassen. Die spielerische Dynamik und die Improvisationskraft, ja, der Wille, all das auskosten zu können, was der Jazz naturgemäss bietet, ist riesig. Und gerade dieser Forscherdrang kommt dem Konzept „53“ zugute. Ein tolles Album, das – wie der Grossteil Terrassons Vorgängeralben – bei Blue Note erschienen ist.

Luca D’Alessandro

Hörmal

Suberi Büez

„Suberi Büez“ sind Rony und Rety, beide in den besten Jahren. Sie crashten zusammen ein Festivalradio und aufgrund der Rückmeldungen („ihr habt angenehme Stimmen“ bis „ihr labert zu viel“), besuchten sie daraufhin den Radiokurs bei RaBe (*gunshots*). Auch wenn sich Rony und Rety noch nicht gut kennen, wenn’s ums Business geht, sind sie sich einig. Topmotiviert, fleissig wie die Bienen und spontan wie ein Sommergewitter. Richtig am „inäbüeznä“ halt. So entstand das Konzept für die Sendung „Suberi Büez“, welche 1 x im Monat jeweils am Samstag zwischen 13:00 und 14:00 auf Sendung geht.

„Suberi Büez“ ist eine Musiksendung, bei der sich Rety und Rony mit ihren momentanen Lieblingsliedern überraschen und dazu Anekdoten aus ihren Leben erzählen. Sie sprechen über den Bauchtäschlihype, über Grossmutter-Weisheiten oder wie man trotz Kater einen Marathon läuft. Es werden Witze erzählt, Live-Hacks verraten und Leute auf der Strasse interviewt.

Schaltet ein für „Suberi Büez“, die Sendung bei der ehrliche und aufrichtige Büez im Mittelpunkt steht.

Bis dann, Rony & Rety

Reto Allemann & Rony Studer

News

Statt Radio das „StattRadio“

Unsere Programm-Broschüre „StattRadio“ fliegt schon länger als RaBe selbst: Nach dem kurzen Sendeversuch 1994 mussten die RaBe-Gründer*innen zwei Jahre auf die Konzession warten. Diese radiolose Durststrecke überbrückten sie mit einem Print-Magazin – dem „StattRadio“ eben. Somit begleitet diese Druckschrift unseren Sender seit den Anfängen, veränderte sich immer wieder in Form und Inhalt, blieb den Mitgliedern jedoch über die Jahre hinweg treu. Sie dient als nützliche Ergänzung unseres Programms; es ist eine haptische Form von Kommunikation, die Highlights hervorhebt, eine Übersicht bietet und auf Veranstaltungen hinweist.

Im digitalen Zeitalter angekommen, flattert das „StattRadio“ seit einer Weile auch in die virtuellen Briefkästen. Ja, auch RaBe entwickelt sich weiter… Uns erreichten zahlreiche Wunschmeldungen, die Programm-Broschüre nicht mehr in Papierform, sondern in zeitgemässer digitaler Form zu erhalten. Für den RaBe-Betrieb ist es eine enorme Erleichterung, denn die Vorteile eines Online-Newsletters liegen auf der Hand: Druck- und Versandkosten werden gespart, weniger Papier verbraucht, die Lieferzeiten schrumpfen und es gibt kein stundenlanges Verpacken der Couverts. Online können Links, Videos und Audios eingebunden und aktuellere Inhalte vermittelt werden. Und ob wir es wollen oder nicht, die Zukunft wird digital – allein mit der UKW-Abschaltung werden DAB+, unsere Webseite oder eine App wie der Swiss Radioplayer immens wichtig.

But no worries: Wir behalten unser gedrucktes „StattRadio“ weiterhin, reduzieren es jedoch auf eine Menge, die der tatsächlichen Nachfrage entspricht. Für die Online-Version planen wir einen Relaunch, der die Logiken eines digitalen Newsletters voll ausschöpfen kann. We’ll keep you posted.

Hast du Wünsche, Ideen, Visionen zu Form oder Inhalt des digitalen „StattRadios“?

Schreib uns auf rabe@rabe.ch!

Magdalena Nadolska

Aufgehorcht

Sommerradio 2020

Auch in diesem Jahr gibt es während der Sommerpause des RaBe-Info unter der Woche von 18 bis 19 Uhr wieder unser Sommerradio. Es erwarten euch spannende Themen und viel gute Musik, die es so nur im Sommerradio zu hören gibt.

Sommerradio, Montag-Freitag, 6. Juli-7. August, 18-19 Uhr

Fernfahrt 3000

Statt eine Sommerpause zu machen gibt es von „Botz 3000“ den Sommer hindurch die Spezialsendungen „Fernfahrt 3000“. In den fünf Schulferien Wochen ist reihum je ein Kontinent das Überthema. Wer wegen Corona oder Geld nicht reisen kann/darf, dem/der wird in der Sendung jeweils ein Ort, ein Land oder eine Region vorgestellt und mit überraschenden musikalischen, kulturellen oder geografischen Fakten versorgt.

Fernfahrt 3000, Donnerstag 9. Juli-6. August, 15-17 Uhr

Hot Spot Tour 2020

Aus bekanntem Grund wird unsere Hot Spot Tour in diesem Jahr etwas kleiner Ausfallen als gewohnt. Viele Veranstalter mussten wegen Corona ihre Festivals leider absagen. Und trotzdem dürfen wir uns auf drei wunderbare Festivals freuen, an denen wir dabei sein werden.

– Lakesplash, Twann am Bielersee, Freitag 10. Juli, 19:00 – 22:00 Uhr

– Heitere Dachfest, Heitere Fahne, Mittwoch 15. Juli + Donnerstag 16. Juli, 18:00 – 23:00 Uhr

– Säbeli Bum Festival, Warmbächli Brache, Samstag 15. August, 17:00 – 22:00 Uhr

WuKo-Tag

Am 7. August spielen wir wieder einen Tag lang eure Musikwünsche, und nichts anderes! Ihr könnt uns ab jetzt bis am 7. August eure Musikwünsche an wuko@rabe.ch schicken und wir werden sie, wenn immer möglich, erfüllen. Los geht’s um 8 Uhr.

WuKo-Tag, Freitag 7. August, 08-18 Uhr

Musikfestival Bern „Tektonik“

Vom 2. bis 6. September 2020 widmet sich das Musikfestival Bern dem Thema „Tektonik“. Sich verschiebende Erdkrusten, seismografische Bewegungen, aber auch Verschiebungen in der Gesellschaft und in den Künsten werden in mehr als vierzig Veranstaltungen musikalisch interpretiert. Auf RaBe gibt es im Vorfeld bereits im August vier Sendungen zum Musikfestival Bern.

Musikfestival Bern, 18., 20., 25. und 27. August, 12-12:15 Uhr

Neu

Suberi Büez

Im August startet die neue Sendung „Suberi Büez“ auf RaBe. „Suberi Büez“ ist eine Musiksendung, bei der sich Rety und Rony mit ihren momentanen Lieblingsliedern überraschen und dazu Anekdoten aus ihren Leben erzählen. Sie sprechen über den Bauchtäschlihype, über Grossmutterweisheiten oder wie man trotz Kater einen Marathon läuft. Es werden Witze erzählt, Live-Hacks verraten und Leute auf der Strasse interviewt. Alles weitere zur Sendung findet ihr unter HÖRMAL.

Suberi Büez, Samstag 13-14 Uhr, alle 4 Wochen

Anders

RaBe-Info

Das RaBe-Info macht auch dieses Jahr während den Schulsommerferien eine verdiente Pause. Vom 6. Juli bis am 7. August ist das RaBe-Info um 11 Uhr und die Wiederholung um 18 Uhr nicht im Programm. Anstelle der Info-Wiederholung gibt es dafür das Sommerradio.

Diverse Sendungen

Auch andere Sendungsmachende sind im Sommer zum Teil in den Ferien. Im Juli und/oder August sind deshalb die folgenden Sendungen nicht im Programm:

Ändlosschloufe

Balgarski Tschass

Carnotzet Voltaire

Galaxy Space Night

Hellas Radio

Jadran

Jazz am Sunntig

Multiversum

Subkutan

The Vidiot

