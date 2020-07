Wie hört sich Musik in einem weitgehend gesättigten digitalen Zeitalter an?

Nina Wach (Töchter*) hat sich eine eigene Nische in dieser Landschaft herausgearbeitet.

Wer ihre Uploads verfolgt, findet sich unmittelbar umgeben von eigensinnigen Stolpertexturen, irgendwo zwischen Grime-Beats, Bass-Music und N64-Hybriden.

Must listen Sendung für alle Fans von Keygen-Musik und IDM Anhänger*innen!

Wir freuen uns auf ihren 120-minüigen Gastmix.

Freitag 3. Juli 2020 | 22:00-23:59 Uhr