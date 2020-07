Hass im Internet: Ein Schrei nach Liebe

Das Internet und insbesondere die sozialen Medien scheinen ein wunderbarer Nährboden für Hassrede zu sein. Bi aller Liebi, was treibt Menschen an, Hassnachrichten zu schreiben? Wer verfasst sie und an wen sind sie gerichtet? Was kann dagegen getan werden? Und: Welche Rolle spielen die sozialen und klassischen Medien (vor allem der Boulevard) dabei? (Spoiler: eine grosse!)

Diese Fragen beantwortet Jolanda Spiess-Hegglin im Gespräch mit Zita Bauer. Jolanda Spiess-Hegglin ist Mitgründerin und Geschäftsführerin des Vereins Netzcourage, der sich gegen Hassrede, Diskriminierung und Rassismus im Internet einsetzt. Ausserdem ist sie selber betroffen von Hassrede. Warum sie glaubt, dass Hasskommentare „Schreie nach Liebe“ sind, und warum die Medien dringend eine anständige Berichterstattung lernen müssen, darüber spricht Jolanda Spiess-Hegglin bei „Bi aller Liebi“.