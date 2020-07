The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 15.07.20

Mulatu Astatke – To Know Without Knowing

Orchestra Baobab – Mouhamadou Bamba

Jacky Giordano – Hesitation

Sylvia Fels – Corto Maltese

Typical Combo, Le Groupe Madras, Les Players – Madam’ar

Mazouni – Mon Amour

Ouled El Bahdja – La Casa Del Mouradia

Tenderlonious – Quarantena

Yussef Kamaal – Calligraphy

Masego – Navajo

Benedek & Noble – Ocean Side

Com Truise – Ultrafiche Of You

Kiasmos – Looped

Erobique – Urlaub in Italien

imagine & banditbandeau

Baharat – Parsley Disco

Domenique Dumont – Sans Cesse, Mon Chéri

Leoni Leoni – Schöni Frau

Khruangbin – One To Remember

Etienne Jaumet – Spiritual

Cindy Lee – I Don’t Want To Fall In Love Again

Boscoe – We Ain’t Free

KOKOKO! – Longola Ye Kupe

TLC Fam – Skim Sam (DBN Dance)

BbyMutha – Rules

Beanfield – Tides (Ripperton Mix) (feat. Bajka)

De-Bons-En-Pierre – Pop Corn Sous Le Lit

Squid – The Cleaner

LCD Soundsystem – Daft Punk Is Playing At My House

Parquet Courts – Human Performance

Snapped Ankles – I Want My Minutes Back

PABST – Exciter

Massicot – Louac

Viagra Boys – Lick The Bag

Drahla – Fictional Decision