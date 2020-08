Migrationsgeschichte: Mehr als nur Bad News

„Migrant*innen sind oft Lieferanten für Bad News“, stellte die Journalistin Albina Muhtari bei ihrer Arbeit in der Schweizer Medienwelt fest. Positive Geschichten zu Migration gäbe es nur selten, stattdessen werde von Problemen, Sorgen oder Kriminalität in Zusammenhang mit Migration berichtet. Kurzerhand entschloss sich Muhtari, eine eigene Redaktion auf die Beine zu stellen. Eine, die selbst eine Migrationsgeschichte hat und diese auch zum Thema macht: Mal seriös und ernst, mal als Parodie oder als witziges Geschichtenerzählen. Das neue Online Magazin heisst Baba News. Damit will sie der Diversität der Schweiz Rechnung tragen, in der Berichterstattung wie auch der Zusammensetzung von Teams von Medienschaffenden.

Bi aller Liebi… bei uns steht Albina Muhtari nun nicht wie sonst hinter der Kamera, sondern vor dem Mikrophon. Wir haben sie zu uns ins Studio eingeladen und sprachen mit ihr über die Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte in der Medienwelt, das Schaffen einer humorvollen Medienalternative und über die Frage, weshalb nicht mehr Talkshows mit Hausschuhen, Lokum oder Strudeln auf dem Tisch beginnen.

Auf Instagram findest du Baba News hier.