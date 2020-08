Das Festival Buskers Bern fehlte dieses Jahr in Bern

Über 60’000 Menschen besuchen das Strassenfestival Buskers am jeweils letzten Wochenende der Sommerferien. Doch dieses Jahr mussten wie so viele Veranstaltungen auch diese abgesagt werden wegen der Corona Pandemie.

Eine Onlineveranstaltung kam von Anfang an nicht in Frage, so Christine Wyss Festivallleiterin und Co-Gründerin von Buskers Bern. Das Festival sei ein Kulturerlebnis zum hautnah dabei sein.

Zwar würde das Buskers Festival selbst ein Jahr Ausfall überleben, allerdings mache man sich bereits Sorgen um nächstes Jahr. Verschiedene Künstler und Künstlerinnen würden wohl wieder auftreten, allerdings habe man auch den Anspruch, aktuell zu sein und zudem würden nicht alle Kompanien die Corona-Krise überstehen. Deshalb hat die Organisation des Buskers entschieden, online Hutspenden für die Artisten und Artistinnen zu sammeln via Crowdfunding. Dies sei vorallem ein Zeichen der Solidarität und Wertschätzung gegenüber den Auftretenden.

Christine Wyss war bei uns im Studio und hat mit unserer Redaktorin Noëlle Grossenbacher über die Existenz des Buskers Bern und über die der Artisten und Artistinnen gesprochen.